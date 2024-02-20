Південна Корея посилює контроль за експортом до росії та білорусі — Finance.ua
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Південна Корея посилює контроль за експортом до росії та білорусі

Світ
22
Південна Корея цього тижня посилює експортний контроль за 682 товарами подвійного призначення до росії та білорусі через санкції.
Про це повідомляє Yonhap.
Міністерство торгівлі, промисловості та енергетики повідомило, що, згідно з переглянутими державними правилами торгівлі стратегічними товарами, Південна Корея додала майже 700 товарів, які фактично або потенційно використовуються у військових цілях, до переліку товарів, заборонених до постачання в росію і білорусь.
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Нове правило збільшить загальну кількість товарів у списку до 1 159. Воно включатиме заборону на експорт важкої будівельної техніки, акумуляторних батарей, авіаційних компонентів і машин.
До нового списку також потрапили вживані автомобілі з двигунами об'ємом 2 000 куб. см і більше, на які припадає основна частина південнокорейського експорту автомобілів до росії.
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Зміни набудуть чинності 24 лютого.
Поставки цих товарів до обох країн в принципі заборонені, хоча корейський уряд розглядатиме «виняткові випадки» в кожному конкретному випадку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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