Пісторіус просить виділити на допомогу Україні додаткові €4 мільярди — Spiegel — Finance.ua
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Пісторіус просить виділити на допомогу Україні додаткові €4 мільярди — Spiegel

Казна та Політика
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Пісторіус просить виділити на допомогу Україні додаткові €4 мільярди — Spiegel
Пісторіус просить виділити на допомогу Україні додаткові €4 мільярди — Spiegel
Кошти на постачання озброєння Україні, передбачені Німеччиною на цей рік, майже повністю витрачені, тому міністр оборони ФРН Борис Пісторіус просить про виділення додаткових 4 мільярдів євро.
Про це пише Spiegel.
За даними видання, на все друге півріччя 2024 року залишилося лише 200 тисяч євро з передбаченої допомоги, тому Пісторіус «неофіційно» попросив міністра фінансів Крістіана Лінднера надати ще 4 мільярди євро для збереження рівня допомоги.
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Зазначається, що сам Пісторіус непрямо підтвердив, що просив у Лінднера більше грошей. «Зараз ми працюємо над забезпеченням додаткових коштів, щоб ми могли продовжувати роботу в цьому році», — заявив він. Глава Міноборони також підтвердив, що кошти, заплановані на 2024 рік, були «значною мірою витрачені» або «прив'язані» до контрактів.
Згідно з повідомленням, Пісторіус хоче використати додаткові кошти для постачання Україні запасних частин, боєприпасів і, можливо, танків Leopard 1. За даними федерального уряду, Україна вже отримала 50 таких танків у рамках проєкту, що фінансується Німеччиною та Данією, із обіцяних 135 танків.
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Експертний штаб на чолі з генерал-майором Крістіаном Фройдінгом, який координує військову підтримку України, вважає необхідним зберегти постійну допомогу Україні озброєннями до кінця 2024 року.
Як повідомлялося, в бюджеті-2024 федеральний уряд заклав 7,1 мільярда євро на підтримку України зброєю та іншими військовими матеріалами.
Напередодні уряд ФРН оголосив про передачу чергового пакета військової допомоги Україні.
За матеріалами:
Укрінформ
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