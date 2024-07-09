Пісторіус просить виділити на допомогу Україні додаткові €4 мільярди — Spiegel Сьогодні 17:20 — Казна та Політика

Пісторіус просить виділити на допомогу Україні додаткові €4 мільярди — Spiegel

Кошти на постачання озброєння Україні, передбачені Німеччиною на цей рік, майже повністю витрачені, тому міністр оборони ФРН Борис Пісторіус просить про виділення додаткових 4 мільярдів євро.

Про це пише Spiegel

За даними видання, на все друге півріччя 2024 року залишилося лише 200 тисяч євро з передбаченої допомоги, тому Пісторіус «неофіційно» попросив міністра фінансів Крістіана Лінднера надати ще 4 мільярди євро для збереження рівня допомоги.

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Зазначається, що сам Пісторіус непрямо підтвердив, що просив у Лінднера більше грошей. «Зараз ми працюємо над забезпеченням додаткових коштів, щоб ми могли продовжувати роботу в цьому році», — заявив він. Глава Міноборони також підтвердив, що кошти, заплановані на 2024 рік, були «значною мірою витрачені» або «прив'язані» до контрактів.

Згідно з повідомленням, Пісторіус хоче використати додаткові кошти для постачання Україні запасних частин, боєприпасів і, можливо, танків Leopard 1. За даними федерального уряду, Україна вже отримала 50 таких танків у рамках проєкту, що фінансується Німеччиною та Данією, із обіцяних 135 танків.

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Експертний штаб на чолі з генерал-майором Крістіаном Фройдінгом, який координує військову підтримку України, вважає необхідним зберегти постійну допомогу Україні озброєннями до кінця 2024 року.

Як повідомлялося, в бюджеті-2024 федеральний уряд заклав 7,1 мільярда євро на підтримку України зброєю та іншими військовими матеріалами.

Напередодні уряд ФРН оголосив про передачу чергового пакета військової допомоги Україні.

Укрінформ За матеріалами:

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