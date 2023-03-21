Після війни Україна битиме рекорди із залучення іноземних інвестицій, — куратор інвестнянь — Finance.ua
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Після війни Україна битиме рекорди із залучення іноземних інвестицій, — куратор інвестнянь

Казна та Політика
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Після війни Україна битиме рекорди із залучення іноземних інвестицій, — куратор інвестнянь
Після війни Україна битиме рекорди із залучення іноземних інвестицій, — куратор інвестнянь
Якщо гаряча фаза війни завершиться до початку літа 2023 року, то вже за підсумками цього року Україна зможе розраховувати на зростання обсягів залучення іноземних інвестицій до $2-3 млрд порівняно з сотнями мільйонів, вкладених в Україну у 2022 році. У наступні 3-5 років після закінчення війни обсяг щорічного залучення інвестицій може швидко перевищити історичні рекорди.
Такий прогноз дав UBR.ua директор урядової установи UkraineInvest (UI) Сергій Цівкач.
Він зазначив, що найбільше прямих іноземних інвестицій у своїй історії Україна залучила у 2021 році — понад $7,3 млрд. Здебільшого ця сума складалася з реінвестування, проте високою була й частка капітальних інвестицій — понад $1 млрд.
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За підсумками трьох кварталів 2022 року загальний показник впав до $190 млн.
«Передбачити рівень прямих іноземних інвестицій за умови війни у 2023 році неможливо. Якщо гаряча фаза завершиться до початку літа, я думаю, що це може бути $2-3 млрд. Тому що компанії почнуть швидко інвестувати. Після війни ця цифра може переходити до $5- 10 млрд і навіть $15 млрд протягом найближчих трьох-п’яти років», — сказав Цивкач.
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UkraineInvest була створена у 2016 році урядом і з того часу консультує українських та іноземних підприємців з питань, пов’язаних із веденням бізнесу в Україні. Установа також уповноважена супроводжувати проєкти, які претендують на підтримку у рамках закону про значні інвестиції (відомий як закон «про інвестнянь»).
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У 2020-2021 роках UI супроводила інвестропроєктів на $1,5 млрд — у цю суму, пояснив Цівкач, входять як бізнеси, які розпочали реалізацію проєктів (серед іншого, норвезька компанія Scatec проінвестувала $180 млн, Іршанська СЕС — $34 млн), а також ті, яким UI допомогла усунути ті чи інші перешкоди, що заважають розпочати проєкт (наприклад, бюрократичні).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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