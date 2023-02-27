Понад 60% компаній інвестуватимуть в Україну, не чекаючи на завершення війни, — голова ЕВА — Finance.ua
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Понад 60% компаній інвестуватимуть в Україну, не чекаючи на завершення війни, — голова ЕВА

Фондовий ринок
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Понад 60% компаній інвестуватимуть в Україну, не чекаючи на завершення війни, — голова ЕВА
Понад 60% компаній інвестуватимуть в Україну, не чекаючи на завершення війни, — голова ЕВА
Не чекаючи на завершення війни, 63% компаній, що входять до складу Європейської бізнес-асоціації (EBA), збираються інвестувати в Україну.
Про це повідомила UBR.ua виконавчий директор асоціації Ганна Дерев’янко.
«Хоча це здебільшого інвестиції на підтримку бізнесу, наприкінці 2022 року ми побачили кілька великих кейсів, коли компанії інвестують також і у розвиток», — розповіла Дерев’янко.
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За її словами, Kingspan, Nestle, Bayer запланували інвестиції на десятки чи сотні мільйонів доларів, які створять нові виробничі майданчики та робочі місця.
«Крім того, бізнес планує збільшити інвестиції в соціальні ініціативи — 60% наших компаній заявили про це. Вони готові направити на соціальні проєкти в середньому 8% доходу», — зазначає Дерев’янко.
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Незважаючи на війну, 47% бізнесів очікують на позитивну динаміку розвитку в 2023 році. Крім того, 58% підприємців очікують зростання доходів у національній валюті та 43% — у натуральному вираженні, наводить дані голова EBA.
«Ми також бачимо позитивні сигнали для відновлення приватних інвестицій в Україну, у тому числі запровадження програм гарантування ризиків для нових інвестицій з боку Багатостороннього агентства з інвестиційних гарантій (MIGA) та деяких національних урядів європейських країн», — резюмує Дерев’янко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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