Після перевірок понад 200 працівників держорганів були позбавлені інвалідності — ДБР — Finance.ua
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Після перевірок понад 200 працівників держорганів були позбавлені інвалідності — ДБР

Кримінал
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Після перевірок понад 200 працівників держорганів були позбавлені інвалідності — ДБР
Після перевірок понад 200 працівників держорганів були позбавлені інвалідності — ДБР
У результаті перевірок інвалідності позбавили понад 200 працівників державних установ — зокрема митниці, податкової та прокуратури.
Про це повідомила у телеефірі радниця голови Державного бюро розслідувань з питань комунікацій Тетяна Сапьян.
«Я можу сказати, що на підставі перевірок і з’ясування всіх обставин, хто і як набував інвалідність, на сьогоднішній день понад 200 працівників державних установ позбавлені інвалідності повністю. Це працівники митниці, податкової, прокуратури, а також інших правоохоронних органів», — розповіла вона.
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Крім того, за словами Сапьян, протягом останніх трьох місяців відбулося зниження груп інвалідності, що вплинуло на виплати.
За даними ДБР, збитки від фальшивої інвалідності на одного держслужбовця обраховуються у районі 100−200 тис. грн на рік.
Нагадаємо, 22 жовтня 2024 року Володимир Зеленський провів засідання Ради нацбезпеки і оборони щодо ситуації з медико-соціальними експертними комісіями та зловживаннями посадових осіб різних державних органів з отриманням інвалідності. Ішлося про численні порушення та очевидно фальшиві інвалідності посадовців.
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На РНБО також обговорювали ситуацію в органах прокуратури. Після засідання президент заявив про необхідність кадрових рішень та персональну відповідальність у центральних органах влади — по вертикалі контролю за МСЕК.
За підсумками цієї розмови генпрокурор Андрій Костін написав заяву про звільнення.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що було звільнено керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії та керівників профільного департаменту Міністерства охорони здоров’я, який відповідає за координацію діяльності МСЕК.
За матеріалами:
Укрінформ
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