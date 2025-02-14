Після перевірок понад 200 працівників держорганів були позбавлені інвалідності — ДБР Сьогодні 19:32 — Кримінал

Після перевірок понад 200 працівників держорганів були позбавлені інвалідності — ДБР

У результаті перевірок інвалідності позбавили понад 200 працівників державних установ — зокрема митниці, податкової та прокуратури.

Про це повідомила у телеефірі радниця голови Державного бюро розслідувань з питань комунікацій Тетяна Сапьян.

«Я можу сказати, що на підставі перевірок і з’ясування всіх обставин, хто і як набував інвалідність, на сьогоднішній день понад 200 працівників державних установ позбавлені інвалідності повністю. Це працівники митниці, податкової, прокуратури, а також інших правоохоронних органів», — розповіла вона.

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Крім того, за словами Сапьян, протягом останніх трьох місяців відбулося зниження груп інвалідності, що вплинуло на виплати.

За даними ДБР, збитки від фальшивої інвалідності на одного держслужбовця обраховуються у районі 100−200 тис. грн на рік.

Нагадаємо, 22 жовтня 2024 року Володимир Зеленський провів засідання Ради нацбезпеки і оборони щодо ситуації з медико-соціальними експертними комісіями та зловживаннями посадових осіб різних державних органів з отриманням інвалідності. Ішлося про численні порушення та очевидно фальшиві інвалідності посадовців.

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На РНБО також обговорювали ситуацію в органах прокуратури. Після засідання президент заявив про необхідність кадрових рішень та персональну відповідальність у центральних органах влади — по вертикалі контролю за МСЕК.

За підсумками цієї розмови генпрокурор Андрій Костін написав заяву про звільнення.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що було звільнено керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії та керівників профільного департаменту Міністерства охорони здоров’я, який відповідає за координацію діяльності МСЕК.

Укрінформ За матеріалами:

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