Підвищення тарифів в Україні: нардеп повідомив, чого очікувати цього року — Finance.ua

Підвищення тарифів в Україні: нардеп повідомив, чого очікувати цього року Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Підвищення тарифів в Україні: нардеп повідомив, чого очікувати цього року

Народний депутат Олег Семінський заявив, що до кінця року не очікується підвищення тарифів на газ, електроенергію та воду, незважаючи на натяки МВФ. Він також зазначив, що вартість видобутку газу дозволяє зберегти стабільні ціни на нього.

Про це повідомив народний депутат Олег Семінський в ефірі Ранок.Live.

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Семінський зазначив, що хоча МВФ наполягає на підвищенні тарифів до рівня європейських цін, важливо враховувати рівень доходів українців. Він підкреслив, що підвищення тарифів на газ, електроенергію та воду до кінця року не очікується.

«Якщо ми говоримо про підняття таких базових речей, як тарифи на газ, електроенергію і воду, то потрібно звертати увагу і на доходи українців. Я особисто думаю, що до кінця року не буде підняття жодних тарифів», — заявив депутат.

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Він додав, що вартість видобутку тисячі кубометрів газу становить близько 80 доларів, тому підвищення тарифів на газ не передбачається.

«На газ у нас взагалі є запас, адже собівартість видобутку тисячі метрів кубічних газу коливається в районі 80 доларів, то підняття по газу точно ніякого не буде», — підкреслив нардеп.

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Семінський наголосив, що, незважаючи на натяки МВФ щодо підвищення тарифів, необхідно виходити з реалій, які існують в країні. На думку депутата, голосів у залі Верховної Ради для підвищення тарифів не вистачить.

«У мене відчуття таке, що кількості голосів щодо підвищення тарифів в залі Верховної Ради не набереться. Принаймні нам потрібно розпочати опалювальний сезон і подивитися, як воно буде до кінця року», — підсумував народний депутат.

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