Підвищені оклади і надбавки: у МОН сказали, як заохочують педагогів в умовах недофінансування сфери освіти — Finance.ua
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Підвищені оклади і надбавки: у МОН сказали, як заохочують педагогів в умовах недофінансування сфери освіти

Казна та Політика
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Підвищені оклади і надбавки: у МОН сказали, як заохочують педагогів в умовах недофінансування сфери освіти
Підвищені оклади і надбавки: у МОН сказали, як заохочують педагогів в умовах недофінансування сфери освіти
Цьогоріч, порівняно з 2022 роком, у Держбюджеті України на зарплати педагогів закладено на 20,5 млрд грн менше. Однак у МОН передбачено програму заохочення.
Про це Укрінформу повідомив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий.
«Державним бюджетом України на 2023 рік граничний обсяг освітньої субвенції, видатки якої спрямовуються на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, скорочено більш ніж на ₴20,5 мільярда (19%) порівняно з 2022 роком», — сказав він.
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Чиновник наголосив, що суттєве зменшення видатків бюджету на сферу освіти пов’язане з тим, що кошти в умовах воєнного стану насамперед спрямовуються на захист країни, збереження життя і здоров’я її громадян, а також через необхідність подолання наслідків, спричинених збройною агресією росії.
З метою заохочення педагогічних працівників з високим рівнем педагогічної майстерності впроваджено проведення сертифікації вчителів української мови й математики базової середньої освіти.
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«Щоб заохотити вчителів, керівники закладів освіти мають право встановлювати працівникам підвищені посадові оклади (ставки заробітної плати), надбавки й доплати за окремі види діяльності у розмірах, визначених нормативними актами з оплати праці», — розповів міністр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Espreso.tv
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