Скільки заробляють вчителі в Україні — Finance.ua

Скільки заробляють вчителі в Україні Сьогодні 07:43 — Особисті фінанси

Скільки заробляють вчителі в Україні

У 2023 році очікувалося підвищення зарплат вчителів, тож зарплата молодого вчителя мала стартувати від 15 тис. грн. Але через повномасштабну війну з росією це не сталося. Наразі розмір зарплат педагога залежить від ставки, доплат та надбавок.

Про це пише ТСН.

Яку зарплату отримує молодий вчитель без стажу роботи

Згідно з даними Міністерства освіти, середня зарплата молодого вчителя складається з:

Посадового окладу — 5699 грн (з грудня 2021 по грудень 2023 року).

Надбавки за вислугу років — 627 грн (10% для молодих вчителів).

Надбавки за престижність праці - 1254 грн.

Винагороди за сумлінну працю — 522 грн.

Допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки — 522 грн.

Інших надбавок, таких як класне керівництво, перевірка зошитів тощо — 1 379 грн.

Отже, середня заробітна плата молодого вчителя без стажу роботи складає 10 574 грн.

Яка зарплата вчителя вищої категорії в Україні

Вчитель вищої категорії в Україні має посадовий оклад 7 001 гривні. Середня заробітна плата разом з доплатами та надбавками з грудня 2021 року по грудень 2023 року у вчителя вищої категорії становить 13 759 гривень.

Довідка Finance.ua:

раніше в МОН надали таблицю, в якій показаний розрахунок середніх зарплат директорів та вчителів з різним стажем та категоріями. Наприклад, директор має отримувати близько 16 тис. грн, вчителі — від 10,5 до 13,8 тис. грн;

в Україні учасникам бойових дій та їхнім дітям надається державна підтримка для здобуття освіти в державних і комунальних навчальних закладах — професійно-технічної, фахової передвищої та вищої. Пільги передбачені для студентів, які навчаються на денній формі бакалаврату чи магістратури.



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ТСН За матеріалами:

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