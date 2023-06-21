Частина вчителів в Україні виходитиме на пенсію пізніше — Finance.ua

Частина вчителів в Україні виходитиме на пенсію пізніше Сьогодні 09:45

В Україні оптимізують та спростять кілька видів соцвиплат. При цьому змін зазнали і вимоги до стажу для педагогів при виході на пенсію.

Дані містить Закон України «Про пенсійне забезпечення». Так, учителі в Україні мають право вийти на пенсію до досягнення 60-річного віку — за вислугою років.

Учителі виходитимуть на пенсію пізніше

Освітяни можуть отримати пенсію з 55 років, але лише за наявності певної тривалості спеціального стажу.

Все ж таку можливість мають не всі. Лише ті особи, хто до 55 років вже нагромадили необхідну тривалість спеціального стажу. З 1 квітня 2023 року цю вимогу за стажем збільшили на пів року: з 29 років до 29,5 років.

Зауважимо, це не останнє підвищення вимог до стажу вчителів. Ще раз його продовжать на пів року з 1 квітня 2024 року.

Коли вчителям та викладачам підвищать зарплату

Міносвіти вже активно працює над питанням підвищення зарплат освітян. Як вчителів, так і викладачів, заявив міністр освіти Оксен Лісовий.

Чинні зарплати освітян, на його думку, — це приниження. Вони мають отримувати гідні зарплати.

Якщо ми хочемо виховувати громадянина, то повинні зробити так, щоб педагог відчував себе гідною людиною, наголосив Лісовий.

При цьому додав, що спілкувався щодо цього питання з керівниками нашої держави.

Підвищення повинно бути системним, кажуть у МОН.

Телеканал 24 За матеріалами:

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