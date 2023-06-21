Частина вчителів в Україні виходитиме на пенсію пізніше — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Частина вчителів в Україні виходитиме на пенсію пізніше

90
В Україні оптимізують та спростять кілька видів соцвиплат. При цьому змін зазнали і вимоги до стажу для педагогів при виході на пенсію.
Дані містить Закон України «Про пенсійне забезпечення». Так, учителі в Україні мають право вийти на пенсію до досягнення 60-річного віку — за вислугою років.

Учителі виходитимуть на пенсію пізніше

Освітяни можуть отримати пенсію з 55 років, але лише за наявності певної тривалості спеціального стажу.
Все ж таку можливість мають не всі. Лише ті особи, хто до 55 років вже нагромадили необхідну тривалість спеціального стажу. З 1 квітня 2023 року цю вимогу за стажем збільшили на пів року: з 29 років до 29,5 років.
Зауважимо, це не останнє підвищення вимог до стажу вчителів. Ще раз його продовжать на пів року з 1 квітня 2024 року.

Коли вчителям та викладачам підвищать зарплату

  • Міносвіти вже активно працює над питанням підвищення зарплат освітян. Як вчителів, так і викладачів, заявив міністр освіти Оксен Лісовий.
  • Чинні зарплати освітян, на його думку, — це приниження. Вони мають отримувати гідні зарплати.
  • Якщо ми хочемо виховувати громадянина, то повинні зробити так, щоб педагог відчував себе гідною людиною, наголосив Лісовий.
  • При цьому додав, що спілкувався щодо цього питання з керівниками нашої держави.
  • Підвищення повинно бути системним, кажуть у МОН.
За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.