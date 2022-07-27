Підтримано законопроєкт, який спростить процедуру управління багатоквартирним будинком — Finance.ua

Підтримано законопроєкт, який спростить процедуру управління багатоквартирним будинком Вчора 20:00 — Нерухомість

Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав проєкт закону, який покликаний спростити процедуру створення ОСББ та прийняття рішень щодо управління багатоквартирними будинками.

Законопроєкт рекомендовано до розгляду ВР у першому читанні.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

«Законопроєкт дозволить розблокувати можливість людей навіть в умовах війни вирішувати долю своїх будинків і готуватися до надзвичайно складного опалювального сезону. Адже документ передбачає можливість проводити будинкові збори у режимі відеоконференції та голосувати дистанційно. Відтак власники житла зможуть оперативно приймати важливі рішення з управління своїм будинком», — зазначив міністр.

Законопроєкт № 7029 «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення управління багатоквартирними будинками» передбачає:

можливість направлення електронних повідомлень про проведення зборів за згодою співвласників;

можливість проведення зборів онлайн;

запровадження електронного та змішаного голосування;

зниження порогу ухвалення рішень.

Довідка Finance.ua:

ринок нерухомості в столиці поступово відновлюється. З’являється попит але на формування цін впливають ряд факторів. Основні — інфляція та ріст курсу долара в обмінниках, який з початку війни зріс більш ніж на 30%. Разом з тим, з початку року ціни на вторинному ринку виросли майже на 8%;

починаючи з 24 лютого, забудовники 39 новобудов України отримали сертифікати про введення в експлуатацію своїх черг. Загалом за час війни здали 385 000 м2 житла.

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