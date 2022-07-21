Ціни на вторинному ринку нерухомості столиці: що користується попитом (інфографіка) — Finance.ua

Ціни на вторинному ринку нерухомості столиці: що користується попитом (інфографіка) 21.07.2022, 20:00 — Нерухомість

Ринок нерухомості в столиці поступово відновлюється. З’являється попит але на формування цін впливають ряд факторів. Основні — інфляція та ріст курсу долара в обмінниках, який з початку війни зріс більш ніж на 30%. Разом з тим, з початку року ціни на вторинному ринку виросли майже на 8%.

Такими є результати дослідження ринку вторинної нерухомості Києва за червень 2022 року, яке провели аналітики порталу пошуку нерухомості Address.ua.

Експерти ґрунтувалися на аналізі оголошень, розміщених на порталі, а також активності користувачів (96 913 відвідувань за червень 2022 року).

З точки зору ціноутворення зараз діє два різноспрямовані тренди — статистичне завищення цін через те, що дешеві квартири знімаються з публікації, що підвищує середню ціну в оголошеннях, та поступове зниження цін, пов’язане з відновленням активності на ринку та появу розуміння з боку продавців про ціну, за якою квартиру можна продати в умовах воєнного часу.

Ціни на вторинному ринку нерухомості столиці

В червні медіанні ціни оголошень в доларах США були вищими за січневі показники, але чутливо знизилися порівняно з травнем 2022 року. Таким чином ринок ще не відіграв штучне завищення цін. З урахуванням зростання курсу долара і відновлення попиту, що продовжується, можна очікувати подальшого зниження цін на квартири в найближчі місяці.

У червні 2022 року медіанна ціна (в доларовому еквіваленті) на столичному ринку нерухомості зменшилась 2,9%, в порівнянні з травнем, до 1503 дол. США/кв.м.

Даний показник в категорії 1-но кімнатних квартир зменшився на 5,6% до 1712 дол. США/кв.м. Двокімнатні квартири впали в ціні на 1,7% (1499 дол. США/кв.м.). Медіанна вартість 3-кімнатних квартир залишилась майже не змінною та склала 1300 дол. США/кв.м.

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Попит

У червні попит збільшився. Аналізуючи дані, ми можемо бачити що найвищим попитом користувалися квартири в ціновому діапазоні до 30 000 дол.США з часткою запитів 37%. На другому місці знаходилося житло в діапазоні від 30 000 до 50 000 дол.США — 28%. Житлом від 50 000 дол.США до 70 000 дол.США цікавились 24% користувачів. Житлом дорожчим чим 70 000 дол.США у червні 2022 р. цікавились всього 11% користувачів порталу.

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