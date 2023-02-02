Підприємці, що продавали ЗСУ яйця по 17 грн, завдали збитків державі на 4,6 млн грн — Finance.ua

Підприємці, що продавали ЗСУ яйця по 17 грн, завдали збитків державі на 4,6 млн грн Сьогодні 16:48 — Кримінал

Підприємці, що продавали ЗСУ яйця по 17 грн, завдали збитків державі на 4,6 млн грн, Фото: ДБР

ДБР та СБУ викрили та затримали групу, яка привласнювала кошти, що були виділені на харчування військовослужбовців Збройних Сил України.

Про це повідомляється на сайті Державного бюро розслідувань.

Як зазначається, окрім того, що фірми постачали яйця за завищеними цінами для Міноборони, махінатори вигадували й інші схеми — до фінансово-господарських документів вносились неправдиві дані щодо отримання військовою частиною продуктів на свій склад, коли насправді нічого не поставлялося. Потім «віртуальні» продукти «списували» — начебто їх спожили солдати.

Зловмисники думали, що не залишають жодних слідів злочину, оскільки документально перевірити спожиті продукти дуже важко.

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Так, ДБР затримало чергову злочинну групу з 5 осіб, до складу якої входили представники підприємств-постачальників та військові, які відповідають за забезпечення однієї з військових частин ЗСУ. Також затримано військовослужбовця, який вів «чорну бухгалтерію» махінаторів.

Сума встановлених збитків державі від діяльності цієї групи на цей час сягає понад 4,6 млн грн. «Зекономлені» кошти, які перераховувало Міністерство оборони України на рахунки суб’єкта господарювання, учасники схеми ділили між собою.

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У ході проведених обшуків в учасників злочину вилучено чорнову бухгалтерію, записи, незаконну зброю, боєприпаси, вибухові пристрої, понад 1 млн грн готівкою.

На цей час затриманим особам готуються повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Попередня кваліфікація кримінального правопорушення — ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені в особливо великих розмірах).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з’явилась інформація про закупівлю продовольства для української армії за завищеними цінами. Як пояснив міністр оборони України Олексій Резніков, у документі, оприлюдненому у ЗМІ, вказано аномальну ціну, яку сприйняли як 17 грн за штуку.

«На чому збудували теорію змови. Насправді це — звичайна технічна помилка, яку зробив постачальник. Яйця — єдина категорія з каталогу, яка у додатку до угоди обраховується в штуках. Постачальник вказав ціну не за штуки, а за вагу яєць, коли переносив дані з однієї таблиці, де все було приведено до одиниці виміру на вагу, в іншу таблицю. „Яйця по 17 за штуку“ Міноборони не закуповувало і не планує», — пояснив міністр.

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