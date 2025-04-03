Підприємці повідомили про плани на два роки (опитування) — Finance.ua

Підприємці повідомили про плани на два роки (опитування) Сьогодні 12:00 — Казна та Політика

Підприємці повідомили про плани на два роки (опитування)

Очікування підприємців щодо ділової активності у дворічній перспективі залишились незмінними.

Про це йдеться в новому щомісячному опитування керівників підприємств «Український бізнес під час війни», що проводить Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

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Індекс очікуваних змін діловової активності в лютому, як і в січні, становить 0,10. У відсотковому розподілі значних змін не відбулось. Частка тих, хто планує розширення діяльності, становить 15,4% (була 14,4%), а частка тих, хто планує скорочувати діяльність, становить 5,1% (була 4,1%). Частка тих, хто планує залишитись на поточному рівні, становить 79,5% (була 81,5%).

Серед підприємств усіх розмірів найбільш оптимістичні плани на майбутнє мають великі мікропідприємства, показник яких становить 0,23.

Показник малих підприємств є вдвічі нижчим та становить 0,11. Дещо нижчим та приблизно однаковим є показник середніх (0,08) та великих (0,06) підприємств.

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Регіони

Зареєстровані суттєві регіональні відмінності. Найвищі показники очікувань мають підприємства Черкаської (1,00), Закарпатської та Тернопільської (по 0,67 для кожної) областей.

Показник Сумської (-0,22), Київської (-0,20), Дніпропетровської (-0,12) та Житомирської (-0,05) областей має від’ємне значення.

Галузі економіки

Очікування залежать від галузі промисловості. Найвище значення показника мають поліграфія (0,50) та деревообробна (0,26) промисловість. Показник машинобудування є найнижчим, його значення дорівнює нулю.

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Дворічні очікування

Рівень невизначеності щодо планів підприємств на наступні два роки істотно зменшився. Відповідь щодо перспектив на майбутні два роки у вересні не змогли дати 29% опитаних (було 37% опитаних).

Плани

Рівень невизначеності щодо планів на дворічну перспективу залежить від розміру підприємства. У лютому показник невизначеності на дворічну перспективу є найнижчим для великих підприємств, значення яких зменшилось із 31% до 25%. Показник мікропідприємств становить 27% (був 39%).

Показник невизначеності на дворічну перспективу є найнижчим для великих підприємств, значення яких підприємств зменшився з 32% до 29%, а показник невизначеності для середніх підприємств зменшився з 44% до 32%.

Отже, невизначеність щодо загальноекономічного середовища, як і у випадку з фінансово-економічною ситуацією, залежить від розміру підприємства.

Показник невизначеності для великих підприємств із незмінним значенням у 13% є найнижчим. Також показник не змінився для малих підприємств, його значення, як і минулого місяця, становить 21%. Показник невизначеності для мікропідприємств зменшився з 31% до 18%. Показник для середніх підприємств зменшився з 24% до 15%.

Ключові результати 34-го щомісячного опитування підприємств:

У лютому 2025 року на фоні зменшення довгострокової невизначеності плани підприємств на наступні два роки залишаються нейтрально позитивними.

Водночас, темпи відновлення з року в рік скоротились до найнижчого за останні 24 місяці значення.

до найнижчого за останні 24 місяці значення. Також спостерігається зменшення темпів зростання виробництва в порівнянні з попереднім місяцем, але виробничі плани на наступні три місяці вже два місяці поспіль продовжують зростати.

зростання виробництва в порівнянні з попереднім місяцем, але виробничі плани на наступні три місяці вже два місяці поспіль продовжують зростати. Основними перешкодами для розвитку бізнесу є брак робочої сили, зростання цін та небезпечні умови праці.

У лютому 2025 року сумарна частка підприємств, які працюють майже на повну та повну потужність, становила 62%, що є одним із найвищих показників за всі хвилі опитування (до цього найвищий показник був у попередньому місяці — 63%)

У січні 2025 року через вимкнення електроенергії підприємства втратили 5% загального робочого часу. Це дещо вище ніж у грудні 2024 року (4%).

Частина бізнесу досі не може побороти виклики для експортної діяльності. Станом на лютий 2025 року 20% підприємств експортували до початку війни, але не змогли відновити експорту впродовж останніх 12-ти місяців.

Довідка Finance.ua:

Державна податкова служба України фіксує стійке зростання виторгів після традиційного зимового спаду. Дані свідчать про активізацію бізнесу та збільшення середньоденного виторгу у різних сферах економіки. Про це свідчать фінансові показники ДПС за 2025 рік.

Середньоденний виторг у лютому зріс на 10% порівняно з січнем — з 12,7 млрд грн до 14 млрд грн. Загальна кількість чеків за два місяці склала 1,533 млрд, що свідчить про зростання купівельної активності.

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