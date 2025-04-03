ТОП-6 покупців українського меду — Finance.ua

ТОП-6 покупців українського меду Сьогодні 21:30 — Казна та Політика

ТОП-6 покупців українського меду

За січень 2025 року Україна експортувала 3,3 тис. т меду, на 55% менше в порівнянні з 7,4 тис. тонн в січні минулого року.

Про це повідомив голова Української асоціації аграрного експорту (УААЕ) Дмитро Крошка.

Валютні надходження від поставок цього товару в січні склали $6,7 млн. За цей місяць головними покупцями українського меду стали США, Італія та Німеччина, частка яких склала близько 45% загальної вартості продукту.

За 2024 рік Україна експортувала рекордні за час незалежності 85,8 тис. т меду, на 55% перевищивши показник 2023 року. Торік експортери отримали і рекордну виручку — $167 млн, на 38% більше у порівнянні з 2023 роком. Минулого року основним ринком збуту українського меду залишився Євросоюз, експорт до якого склав 71 тис. т (83% від загального).

Найбільшими покупцями стали:

Німеччина — 18,9 тис. т;

США — 12,1 тис. т;

Польща — 9,7 тис. т;

Франція — 9,6 тис. т;

Бельгія — 7,1 тис. т;

Іспанія — 5,4 тис. т.

Регіональну структуру українського експорту частково вдалось диверсифікувати завдяки поставкам до Сполучених Штатів, де торік закупили вшестеро більше меду, ніж у 2023 році.

Серед інших країн, що не входять до складу ЄС, у 2024 році варто відзначити продажі до Ізраїлю (800 тонн), Японії (451 тонні) і Туреччини (364 т).

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