З початку 2025 року країни НАТО пообіцяли виділити €20 мільярдів на безпеку України — Finance.ua
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З початку 2025 року країни НАТО пообіцяли виділити €20 мільярдів на безпеку України

Казна та Політика
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З початку 2025 року країни НАТО пообіцяли виділити €20 мільярдів на безпеку України
З початку 2025 року країни НАТО пообіцяли виділити €20 мільярдів на безпеку України
З початку 2025 року країни-члени НАТО обіцяли виділити €20 мільярдів на безпекову підтримку України.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції напередодні початку саміту міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.
«Союзники по НАТО продовжують підтримку України. Протягом перших трьох місяців року вони вже зобов’язались виділити для України понад €20 мільярдів безпекової допомоги на 2025 рік», — зазначив Рютте.
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Командування НАТО в німецькому Вісбадені продовжує координувати поставки безпекової допомоги та навчання українських військових, зазначив Рютте. Генсек НАТО також запевнив, що союзники й надалі надаватимуть Україні військову допомогу.
Крім того, Рютте зазначив, що НАТО підтримують зусилля США, щоб закінчити війну в Україні. За його словами, це має бути стабільний мир і постійне припинення вогню.
Нагадаємо, минулого року країни-члени НАТО надали Україні безпекову допомогу на 50 мільярдів євро, перевиконавши таким чином свої зобов’язання за Вашингтонським самітом.
За матеріалами:
theБабель
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