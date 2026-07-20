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Підготовка до зими, Drone Deal та реформи: Урсула фон дер Ляєн провела розмову з новим прем’єр-міністром

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з прем’єр-міністром України Сергієм Корецьким. Сторони обговорили євроінтеграційні реформи, реалізацію угоди Drone Deal та підтримку української енергетики напередодні опалювального сезону.
Про це Урсула фон дер Ляєн повідомила у соцмережі X.

Євроінтеграційні реформи

Президентка Єврокомісії назвала розмову з українським прем’єром «дуже доброю» та наголосила, що Європейський Союз і надалі тісно співпрацюватиме з Україною у впровадженні реформ, необхідних для просування переговорів про вступ до ЄС.

Drone Deal

Окрему увагу співрозмовники приділили реалізації нещодавно підписаної угоди Drone Deal.
За словами фон дер Ляєн, вона дасть змогу використати промисловий потенціал Європейського Союзу для швидкого та масштабного виробництва інноваційного оборонного обладнання, розробленого в Україні.

Підготовка до зими

Під час розмови сторони також обговорили підготовку України до зимового періоду та захист критичної енергетичної інфраструктури.
Фон дер Ляєн запевнила, що Україна може розраховувати на повну підтримку Європейського Союзу, зокрема у питаннях удосконалення управління енергетичним сектором.
Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького прем’єр-міністром України. За його кандидатуру проголосували 289 народних депутатів. Під час виступу у Верховній Раді Сергій Корецький заявив, що стійкість України тримається на двох основах — Силах оборони та людях, які попри війну залишаються в країні, працюють, відновлюють громади та підтримують економіку.
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Того ж дня Верховна Рада проголосувала за новий склад уряду. Частина міністрів зберегла свої посади, водночас у більшості відомств відбулися кадрові перестановки та реорганізація.
17 липня Сергій Корецький провів першу на посаді міжнародну телефонну розмову з першим заступником директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Деном Кацем. Вони обговорили підготовку до засідання Виконавчої ради МВФ, на якому розглянуть перегляд програми розширеного фінансування України (EFF).
За матеріалами:
Finance.ua
КабмінПрем'єрУрсула фон дер Ляєн
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