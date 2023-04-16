Підбірка сервісів для пошуку роботи в Європі — Finance.ua

Підбірка сервісів для пошуку роботи в Європі Сьогодні 17:48 — Особисті фінанси

Підбірка сервісів для пошуку роботи в Європі

Нині існує безліч сервісів, які допомагають у пошуку вакансій та встановленні контактів з роботодавцями.

Про це пише 24 канал.

«Якщо ви шукаєте нові виклики для себе, просування по кар’єрній драбині або просто хочете змінити своє життя, цей перелік для вас буде в пригоді», — сказано в повідомленні.

Сервіси для пошуку роботи:

LinkedIn — професійна соціальна мережа та майданчик для пошуку роботи.

Indeed — найбільший агрегатор вакансій із сайтів по всьому світу. Є відгуки співробітників про компанії-роботодавців.

Glassdoor — на сайті розміщують безліч вакансій. Є можливість подивитися анонімні відгуки нинішніх та колишніх співробітників про компанії та їхнє керівництво.

Monster — найбільший міжнародний портал. Пошук вакансій ведеться за локаціями.

XING — професійна соціальна мережа для пошуку роботи в Німеччині та інших країнах Європи.

Flexjobs — буде корисним фрілансерам і тим, хто шукає віддалену роботу.

Angel.co — платформа для пошуку роботи за кордоном у стартапах.

CareerBuilder — один із найпопулярніших сайтів для пошуку роботи в США. Можна подивитися, скільки людей претендує на обрану вакансію.

Reed.co.uk — портал для пошуку роботи у Великій Британії.

Ictjob.de — німецький портал для пошуку роботи в IT.

Welcometothejungle — французький портал, що містить безліч вакансій у стартапах.

Infojobs.net — іспанський портал з пошуку роботи, відмінний розділ з віддаленої роботи. Понад 1500 нових вакансій на день.

Infojobs.it — такий же портал, тільки в Італії. 2,2 мільйона активних користувачів на міс.

Ranstad — європейський портал з вакансій. є поділ тимчасової роботи, робота на вихідні.

Довідка Finance.ua:

громадяни України заповнили дефіцит кадрів в сфері послуг та промисловості Польщі;

протягом останнього року більшість ІТ-компаній намагалися повною мірою виконувати свої фінансові зобов’язання перед співробітниками. Тільки 15% опитаних зауважили, що компанія урізала виплати після початку повномасштабного вторгнення: найчастіше бонуси (9%), рідше — зарплати й інші грошові виплати (по 5%);

за рік від початку великої війни можна впевнено казати про стабілізацію ринку праці: кількість нових вакансій стабільно зростає місяць до місяця. Так, у березні до лютого кількість активних пропозицій про роботу зросла на 14%. Це все ще менше, аніж було до початку великої війни— в 1,4 рази.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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