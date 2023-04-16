Підбірка сервісів для пошуку роботи в Європі — Finance.ua

Підбірка сервісів для пошуку роботи в Європі
Нині існує безліч сервісів, які допомагають у пошуку вакансій та встановленні контактів з роботодавцями.
Про це пише 24 канал.
«Якщо ви шукаєте нові виклики для себе, просування по кар’єрній драбині або просто хочете змінити своє життя, цей перелік для вас буде в пригоді», — сказано в повідомленні.
Сервіси для пошуку роботи:
- LinkedIn — професійна соціальна мережа та майданчик для пошуку роботи.
- Indeed — найбільший агрегатор вакансій із сайтів по всьому світу. Є відгуки співробітників про компанії-роботодавців.
- Glassdoor — на сайті розміщують безліч вакансій. Є можливість подивитися анонімні відгуки нинішніх та колишніх співробітників про компанії та їхнє керівництво.
- Monster — найбільший міжнародний портал. Пошук вакансій ведеться за локаціями.
- XING — професійна соціальна мережа для пошуку роботи в Німеччині та інших країнах Європи.
- Flexjobs — буде корисним фрілансерам і тим, хто шукає віддалену роботу.
- Angel.co — платформа для пошуку роботи за кордоном у стартапах.
- CareerBuilder — один із найпопулярніших сайтів для пошуку роботи в США. Можна подивитися, скільки людей претендує на обрану вакансію.
- Reed.co.uk — портал для пошуку роботи у Великій Британії.
- Ictjob.de — німецький портал для пошуку роботи в IT.
- Welcometothejungle — французький портал, що містить безліч вакансій у стартапах.
- Infojobs.net — іспанський портал з пошуку роботи, відмінний розділ з віддаленої роботи. Понад 1500 нових вакансій на день.
- Infojobs.it — такий же портал, тільки в Італії. 2,2 мільйона активних користувачів на міс.
- Ranstad — європейський портал з вакансій. є поділ тимчасової роботи, робота на вихідні.
Довідка Finance.ua:
- громадяни України заповнили дефіцит кадрів в сфері послуг та промисловості Польщі;
- протягом останнього року більшість ІТ-компаній намагалися повною мірою виконувати свої фінансові зобов’язання перед співробітниками. Тільки 15% опитаних зауважили, що компанія урізала виплати після початку повномасштабного вторгнення: найчастіше бонуси (9%), рідше — зарплати й інші грошові виплати (по 5%);
- за рік від початку великої війни можна впевнено казати про стабілізацію ринку праці: кількість нових вакансій стабільно зростає місяць до місяця. Так, у березні до лютого кількість активних пропозицій про роботу зросла на 14%. Це все ще менше, аніж було до початку великої війни— в 1,4 рази.
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