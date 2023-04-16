Підбірка сервісів для пошуку роботи в Європі — Finance.ua
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Підбірка сервісів для пошуку роботи в Європі

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Підбірка сервісів для пошуку роботи в Європі
Підбірка сервісів для пошуку роботи в Європі
Нині існує безліч сервісів, які допомагають у пошуку вакансій та встановленні контактів з роботодавцями.
Про це пише 24 канал.
«Якщо ви шукаєте нові виклики для себе, просування по кар’єрній драбині або просто хочете змінити своє життя, цей перелік для вас буде в пригоді», — сказано в повідомленні.

Сервіси для пошуку роботи:

  • LinkedIn — професійна соціальна мережа та майданчик для пошуку роботи.
  • Indeed — найбільший агрегатор вакансій із сайтів по всьому світу. Є відгуки співробітників про компанії-роботодавців.
  • Glassdoor — на сайті розміщують безліч вакансій. Є можливість подивитися анонімні відгуки нинішніх та колишніх співробітників про компанії та їхнє керівництво.
  • Monster — найбільший міжнародний портал. Пошук вакансій ведеться за локаціями.
  • XING — професійна соціальна мережа для пошуку роботи в Німеччині та інших країнах Європи.
  • Flexjobs — буде корисним фрілансерам і тим, хто шукає віддалену роботу.
  • Angel.co — платформа для пошуку роботи за кордоном у стартапах.
  • CareerBuilder — один із найпопулярніших сайтів для пошуку роботи в США. Можна подивитися, скільки людей претендує на обрану вакансію.
  • Reed.co.uk — портал для пошуку роботи у Великій Британії.
  • Ictjob.de — німецький портал для пошуку роботи в IT.
  • Welcometothejungle — французький портал, що містить безліч вакансій у стартапах.
  • Infojobs.net — іспанський портал з пошуку роботи, відмінний розділ з віддаленої роботи. Понад 1500 нових вакансій на день.
  • Infojobs.it — такий же портал, тільки в Італії. 2,2 мільйона активних користувачів на міс.
  • Ranstad — європейський портал з вакансій. є поділ тимчасової роботи, робота на вихідні.

Довідка Finance.ua:

  • громадяни України заповнили дефіцит кадрів в сфері послуг та промисловості Польщі;
  • протягом останнього року більшість ІТ-компаній намагалися повною мірою виконувати свої фінансові зобов’язання перед співробітниками. Тільки 15% опитаних зауважили, що компанія урізала виплати після початку повномасштабного вторгнення: найчастіше бонуси (9%), рідше — зарплати й інші грошові виплати (по 5%);
  • за рік від початку великої війни можна впевнено казати про стабілізацію ринку праці: кількість нових вакансій стабільно зростає місяць до місяця. Так, у березні до лютого кількість активних пропозицій про роботу зросла на 14%. Це все ще менше, аніж було до початку великої війни— в 1,4 рази.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

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За матеріалами:
Телеканал 24
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