10 цікавих вакансій у сегменті HoReCa — Finance.ua

10 цікавих вакансій у сегменті HoReCa Сьогодні 14:02 — Особисті фінанси

10 цікавих вакансій у сегменті HoReCa

Попит на якісні послуги у сегменті HoReCa залишається стабільно високим, попри непросту ситуацію в країні. Це підтверджується великою кількістю вакансій — як для досвідчених фахівців, так і для тих, хто лише починає кар’єру.

Аналітики сайту для пошуку роботи budni.robota.ua зібрали актуальні пропозиції, які можуть стати вашим наступним професійним кроком у цій сфері.

У Києві шукають працівника, який ідеально працює з ножем, розуміється на стандартах якості системи НАССР (збереження та обробки) та може визначати якість продукції на рівні органолептики.

Анонсують такі обов’язки: контроль якості сировини; розбирання риби на філе та стейки, приготування рибних напівфабрикатів, копчення, соління; виготовлення напівфабрикатів; робота з технологічними картами (навчають, за потреби); пакування та стікерування рибної продукції.

У Кременчуці шукають адміністратора для забезпечення високоякісного обслуговування гостей та ефективного управління готельним бізнесом.

Серед завдань: прийом і обробка бронювань; реєстрація гостей та видача ключів; взаємодія з гостями та вирішення їхніх поточних питань; контроль за станом номерів та обладнанням; організація роботи персоналу.

У Києві запрошують на роботу професіоналів, які здатні відрізнити сорти вина за ароматом, смаком та навіть відтінком. Основні обов’язки: готувати і викладати товар до продажу так, щоб це підкреслювало красу напою; стежити за його якістю та термінами придатності.

Для роботи знадобляться: досвід роботи знавцем вин (від 1 року), знання особливих властивостей вина та міцних напоїв, а також стандартів їх виготовлення.

Мережа супермаркетів та закладів швидкого харчування у Коломиї оголошує про відкриття вакансії.

Майбутній працівник буде нести відповідальність за повний цикл випікання (заміс тіста, формування виробів, випікання у сучасних пароконвектоматах), підтримувати чистоту на робочому місці та дотримуватися стандартів компанії. Можете розраховувати на безкоштовну робочу форму та обіди коштом компанії.

Мережа сімейних ресторанів у Чабанах запрошує на роботу майстрів своєї справи. Розглядають кандидатів без досвіду роботи, пропонується навчання.

Гарантується: виплата зарплати щотижня, гнучкий графік роботи, перспектива кар’єрного росту, сучасний підхід до навчання, тренінги.

Оператор підземних сховищ газу в Україні запрошує на роботу кухаря у Києві для роботи в їдальні, що обслуговує співробітників підприємства. Пропонується, серед іншого, бронювання для військовозобов’язаних та медичне страхування.

Роботодавець звертає увагу на досвід роботи кухарем (від 2 років), також бажано, щоб кандидат мав сертифікат системи НАССР.

Міжнародна мережа ресторанів швидкого харчування пропонує розглянути вакансію в Ірпені.

Потрібно: приймати та формувати замовлення на касі з дотриманням стандартів обслуговування; готувати бургери та іншу продукцію компанії; підтримувати чистоту у ресторані.

Анонсується, зокрема, оплата навчальних сесій; виплата додаткових бонусів та премій; безкоштовна уніформа (одяг + взуття); знижка на продукцію компанії; 100% оплата праці під час повітряної тривоги.

Майбутньому менеджеру доручать такі завдання: організація роботи сервісу та забезпечення ефективної командної взаємодії; навчання та адаптація нових співробітників; комунікація з гостями, прийом бронювань, вирішення організаційних питань; контроль дотримання стандартів обслуговування та внутрішніх регламентів; проведення інвентаризацій.

Готель в Одесі запрошує до команди фахівця з чистоти. Серед обов’язків: підготовка номерів до заселення гостей відповідно до стандартів готелю; підтримка чистоти та комфорту у номерах та загальних зонах; заміна постільної білизни, рушників та інших готельних аксесуарів; контроль стану номерів та повідомлення про необхідність ремонту або дозамовлення інвентарю.

Мережа готелів у Луцьку шукає офіціанта, який буде: забезпечувати ефективну та якісну роботу; обслуговувати відвідувачів шведської лінії та ресторану відповідно до стандартів мережі.

Кандидати без профільної освіти зможуть безкоштовно пройти навчання у навчальному центрі мережі з державною ліцензією та отримати свідоцтво кваліфікованого робітника.

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