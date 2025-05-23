10 цікавих вакансій у сегменті HoReCa — Finance.ua
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10 цікавих вакансій у сегменті HoReCa

Особисті фінанси
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10 цікавих вакансій у сегменті HoReCa
10 цікавих вакансій у сегменті HoReCa
Попит на якісні послуги у сегменті HoReCa залишається стабільно високим, попри непросту ситуацію в країні. Це підтверджується великою кількістю вакансій — як для досвідчених фахівців, так і для тих, хто лише починає кар’єру.
Аналітики сайту для пошуку роботи budni.robota.ua зібрали актуальні пропозиції, які можуть стати вашим наступним професійним кроком у цій сфері.

Кухар рибного цеху у Wine Bureau

У Києві шукають працівника, який ідеально працює з ножем, розуміється на стандартах якості системи НАССР (збереження та обробки) та може визначати якість продукції на рівні органолептики.
Анонсують такі обов’язки: контроль якості сировини; розбирання риби на філе та стейки, приготування рибних напівфабрикатів, копчення, соління; виготовлення напівфабрикатів; робота з технологічними картами (навчають, за потреби); пакування та стікерування рибної продукції.

Адміністратор готелю в Rinvoks

У Кременчуці шукають адміністратора для забезпечення високоякісного обслуговування гостей та ефективного управління готельним бізнесом.
Серед завдань: прийом і обробка бронювань; реєстрація гостей та видача ключів; взаємодія з гостями та вирішення їхніх поточних питань; контроль за станом номерів та обладнанням; організація роботи персоналу.

Сомельє у «Сільпо»

У Києві запрошують на роботу професіоналів, які здатні відрізнити сорти вина за ароматом, смаком та навіть відтінком. Основні обов’язки: готувати і викладати товар до продажу так, щоб це підкреслювало красу напою; стежити за його якістю та термінами придатності.
Для роботи знадобляться: досвід роботи знавцем вин (від 1 року), знання особливих властивостей вина та міцних напоїв, а також стандартів їх виготовлення.

Пекар хлібобулочних виробів в Express24

Мережа супермаркетів та закладів швидкого харчування у Коломиї оголошує про відкриття вакансії.
Майбутній працівник буде нести відповідальність за повний цикл випікання (заміс тіста, формування виробів, випікання у сучасних пароконвектоматах), підтримувати чистоту на робочому місці та дотримуватися стандартів компанії. Можете розраховувати на безкоштовну робочу форму та обіди коштом компанії.

Офіціант у Pesto Family

Мережа сімейних ресторанів у Чабанах запрошує на роботу майстрів своєї справи. Розглядають кандидатів без досвіду роботи, пропонується навчання.
Гарантується: виплата зарплати щотижня, гнучкий графік роботи, перспектива кар’єрного росту, сучасний підхід до навчання, тренінги.

Кухар в «Укртрансгаз»

Оператор підземних сховищ газу в Україні запрошує на роботу кухаря у Києві для роботи в їдальні, що обслуговує співробітників підприємства. Пропонується, серед іншого, бронювання для військовозобов’язаних та медичне страхування.
Роботодавець звертає увагу на досвід роботи кухарем (від 2 років), також бажано, щоб кандидат мав сертифікат системи НАССР.

Працівник закладу ресторанного господарства у Hesburger

Міжнародна мережа ресторанів швидкого харчування пропонує розглянути вакансію в Ірпені.
Потрібно: приймати та формувати замовлення на касі з дотриманням стандартів обслуговування; готувати бургери та іншу продукцію компанії; підтримувати чистоту у ресторані.
Анонсується, зокрема, оплата навчальних сесій; виплата додаткових бонусів та премій; безкоштовна уніформа (одяг + взуття); знижка на продукцію компанії; 100% оплата праці під час повітряної тривоги.

Менеджер ресторану у La Famiglia

Майбутньому менеджеру доручать такі завдання: організація роботи сервісу та забезпечення ефективної командної взаємодії; навчання та адаптація нових співробітників; комунікація з гостями, прийом бронювань, вирішення організаційних питань; контроль дотримання стандартів обслуговування та внутрішніх регламентів; проведення інвентаризацій.

Покоївка в Ribas Rooms Odesa

Готель в Одесі запрошує до команди фахівця з чистоти. Серед обов’язків: підготовка номерів до заселення гостей відповідно до стандартів готелю; підтримка чистоти та комфорту у номерах та загальних зонах; заміна постільної білизни, рушників та інших готельних аксесуарів; контроль стану номерів та повідомлення про необхідність ремонту або дозамовлення інвентарю.

Офіціант на ранкову шведську лінію в Optima Hotels & Resorts

Мережа готелів у Луцьку шукає офіціанта, який буде: забезпечувати ефективну та якісну роботу; обслуговувати відвідувачів шведської лінії та ресторану відповідно до стандартів мережі.
Кандидати без профільної освіти зможуть безкоштовно пройти навчання у навчальному центрі мережі з державною ліцензією та отримати свідоцтво кваліфікованого робітника.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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