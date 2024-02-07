Під Києвом повністю відкрили рух відбудованим мостом через річку Ірпінь — Finance.ua

Під Києвом повністю відкрили рух відбудованим мостом через річку Ірпінь Вчора 18:30

Під Києвом повністю відкрили рух відбудованим мостом через річку Ірпінь

У середу, 7 лютого, відкрили проїзд правою смугою відбудовано мосту через річку Ірпінь у Київський області, який був зруйнований під час вторгнення рф навесні 2022 року.

Про це повідомили у пресслужбі Мінвідновлення.

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«Сьогодні відкрито рух правою смугою. Проїзд лівою частиною мосту відкрили у січні. Таким чином транспортне сполучення між Києвом та Гостомелем на міжнародній трасі М-07 Київ — Ковель — Ягодин повністю відновлено», — йдеться у повідомленні.

У межах капітального ремонту мосту через річку Ірпінь:

демонтували зруйновані конструкції;

влаштували опори та балки прогонової будови;

здійснили бетонування та гідроізоляцію;

заасфальтували проїзну частину;

облаштували перильне та бар'єрне огородження;

облаштували освітлення.

Міст має 4 смуги руху та 2 тротуари. Ширина проїзної частини — 18 м. З огляду на високу інтенсивність руху на цій ділянці траси роботи продовжуються, додали у відомстві.

Одразу після деокупації Київської області транспортне сполучення здійснювалось тимчасовою переправою, яку облаштували навесні 2022 року.

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Економічна Правда За матеріалами:

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