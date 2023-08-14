Розкрито схему хитрих «підстав» на дорозі: в поліції повідомили деталі — Finance.ua

Розкрито схему хитрих «підстав» на дорозі: в поліції повідомили деталі Сьогодні 17:24 — Технології&Авто

В Одесі правоохоронці розкрили схему так званих «підстав» на дорозі, під час яких нібито від винуватців аварії вимагали гроші.

Як повідомили у регіональному главку Національної поліції, наразі встановлено кілька зловмисників, які втягували жертву в автопригоду у такий спосіб, щоб виглядало ніби вона порушила правила дорожнього руху і пошкодила чуже авто.

Надалі начебто винному водієві пропонувалось «залагодити провину» сплатою грошей.

За даними поліції, фігуранти могли використовувати два автомобілі - чорний Mercedes-Benz S500L та сірий Volkswagen Passat, заздалегідь спеціально пошкодивши на одному із них лакофарбове покриття частин кузова.

Виглядала схема наступним чином: один автомобіль під час дорожнього руху прилаштовувався до обраної «жертви», намагаючись потрапити у «мертві зони» її дзеркал. Це робилося, щоб бути непомітним для водія. Спільник першого зловмисника в цей час, рухаючись попереду або збоку, різко перебудовувався, провокуючи «жертву» на раптовий та різкий маневр. Саме у такий спосіб штучно створювалась імітація ДТП.

«Надалі особи, які заздалегідь та попередньо узгодили „схему автомобільної підстави“, вказували „винному“ водієві на пошкодження на автівці, до яких він насправді не мав відношення. Зловмисники погрожували створенням подальших „проблем“ і пропонували „розв'язати питання“ на місці, сплативши їм кошти», — розповіли у поліції.

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УНІАН За матеріалами:

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