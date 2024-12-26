ПФУ запустив е-пенсійне посвідчення: як оформити — Finance.ua

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ПФУ запустив е-пенсійне посвідчення: як оформити

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ПФУ запустив е-пенсійне посвідчення: як оформити
ПФУ запустив е-пенсійне посвідчення: як оформити, Фото: freepik
Пенсійний фонд України впровадив новий сервіс, який дозволяє пенсіонерам отримувати електронне пенсійне посвідчення. Цей документ підтверджує факт призначення пенсії та доступний у застосунку «Дія».
Про це повідомив голова правління ПФУ Євгеній Капінус.

Переваги е-пенсійного посвідчення

При наявності е-пенсійного посвідчення не потрібно додатково пред’являти пенсійне посвідчення в паперовій формі.
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Людина, якій призначено пенсію, може обрати виключно електронний формат.
Оформити документ можна:
  • через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;
  • у найближчому сервісному центрі Фонду.
Електронний документ формується швидше за паперовий — зазвичай протягом кількох днів.

Як оформити е-посвідчення

Для формування та використання е-пенсійного посвідчення людині потрібно знати свій реєстраційний номер облікової картки платника податків.
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Потім необхідно встановити мобільний застосунок «Дія» та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію.

Кому може бути корисним новий сервіс

  • Пенсіонерам, які перебувають за кордоном та не можуть відвідати Україну для отримання паперового посвідчення.
  • Пенсіонерам, які з різних причин не можуть отримати документ у сервісних центрах Фонду.
На сьогодні в Україні існує вже три варіанти пенсійного посвідчення:
  • традиційне паперове пенсійне посвідчення, яке можна отримати, заповнивши в сервісному центрі Пенсійного фонду України анкету або надіславши заяву на виготовлення документа через вебпортал електронних послуг Фонду, або мобільний застосунок «Пенсійний фонд»;
  • електронне пенсійне посвідчення у вигляді платіжної картки, яке видавалось АТ «Ощадбанк»;
  • е-пенсійне посвідчення.
За матеріалами:
Finance.ua
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