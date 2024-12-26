ПФУ запустив е-пенсійне посвідчення: як оформити — Finance.ua

ПФУ запустив е-пенсійне посвідчення: як оформити Сьогодні 08:32 — Особисті фінанси

ПФУ запустив е-пенсійне посвідчення: як оформити, Фото: freepik

Пенсійний фонд України впровадив новий сервіс, який дозволяє пенсіонерам отримувати електронне пенсійне посвідчення. Цей документ підтверджує факт призначення пенсії та доступний у застосунку «Дія».

Про це повідомив голова правління ПФУ Євгеній Капінус.

Переваги е-пенсійного посвідчення

При наявності е-пенсійного посвідчення не потрібно додатково пред’являти пенсійне посвідчення в паперовій формі.

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Людина, якій призначено пенсію, може обрати виключно електронний формат.

Оформити документ можна:

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

у найближчому сервісному центрі Фонду.

Електронний документ формується швидше за паперовий — зазвичай протягом кількох днів.

Як оформити е-посвідчення

Для формування та використання е-пенсійного посвідчення людині потрібно знати свій реєстраційний номер облікової картки платника податків.

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Потім необхідно встановити мобільний застосунок «Дія» та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію.

Кому може бути корисним новий сервіс

Пенсіонерам, які перебувають за кордоном та не можуть відвідати Україну для отримання паперового посвідчення.

Пенсіонерам, які з різних причин не можуть отримати документ у сервісних центрах Фонду.

На сьогодні в Україні існує вже три варіанти пенсійного посвідчення:

традиційне паперове пенсійне посвідчення, яке можна отримати, заповнивши в сервісному центрі Пенсійного фонду України анкету або надіславши заяву на виготовлення документа через вебпортал електронних послуг Фонду, або мобільний застосунок «Пенсійний фонд»;

електронне пенсійне посвідчення у вигляді платіжної картки, яке видавалось АТ «Ощадбанк»;

е-пенсійне посвідчення.

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