ПФУ запустив е-пенсійне посвідчення: як оформити — Finance.ua

ПФУ запустив е-пенсійне посвідчення: як оформити
Пенсійний фонд України впровадив новий сервіс, який дозволяє пенсіонерам отримувати електронне пенсійне посвідчення. Цей документ підтверджує факт призначення пенсії та доступний у застосунку «Дія».
Про це повідомив голова правління ПФУ Євгеній Капінус.
Переваги е-пенсійного посвідчення
При наявності е-пенсійного посвідчення не потрібно додатково пред’являти пенсійне посвідчення в паперовій формі.
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Людина, якій призначено пенсію, може обрати виключно електронний формат.
Оформити документ можна:
- через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;
- у найближчому сервісному центрі Фонду.
Електронний документ формується швидше за паперовий — зазвичай протягом кількох днів.
Як оформити е-посвідчення
Для формування та використання е-пенсійного посвідчення людині потрібно знати свій реєстраційний номер облікової картки платника податків.
Потім необхідно встановити мобільний застосунок «Дія» та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію.
Кому може бути корисним новий сервіс
- Пенсіонерам, які перебувають за кордоном та не можуть відвідати Україну для отримання паперового посвідчення.
- Пенсіонерам, які з різних причин не можуть отримати документ у сервісних центрах Фонду.
На сьогодні в Україні існує вже три варіанти пенсійного посвідчення:
- традиційне паперове пенсійне посвідчення, яке можна отримати, заповнивши в сервісному центрі Пенсійного фонду України анкету або надіславши заяву на виготовлення документа через вебпортал електронних послуг Фонду, або мобільний застосунок «Пенсійний фонд»;
- електронне пенсійне посвідчення у вигляді платіжної картки, яке видавалось АТ «Ощадбанк»;
- е-пенсійне посвідчення.
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