ПФ завершив виплати пенсій за травень — Finance.ua

ПФ завершив виплати пенсій за травень Сьогодні 10:37 — Казна та Політика

ПФ завершив виплати пенсій за травень

24 травня Пенсійний фонд направив на виплати пенсійних виплат 60,9 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

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На виплату пенсій було спрямовано 60,9 млрд гривень. Загалом за травень було надано 826 тисяч послуг особам, що звернулись до Пенсійного фонду.

На 24 травня 2 970,5 млн грн виділено на виплату житлових субсидій та пільг, на страхові виплати виділено 2515,9 млн грн.

Нагадаємо, в Україні пенсійні виплати здійснюються між 4 і 25 числом кожного місяця. Під час реєстрації пенсії визначається певна дата виплати, яка зазвичай залишається незмінною. Проте багато пенсіонерів виявляють бажання змінити дату отримання пенсії.

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