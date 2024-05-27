ПФ завершив виплати пенсій за травень — Finance.ua

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ПФ завершив виплати пенсій за травень

Казна та Політика
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ПФ завершив виплати пенсій за травень
ПФ завершив виплати пенсій за травень
24 травня Пенсійний фонд направив на виплати пенсійних виплат 60,9 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.
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На виплату пенсій було спрямовано 60,9 млрд гривень. Загалом за травень було надано 826 тисяч послуг особам, що звернулись до Пенсійного фонду.
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На 24 травня 2 970,5 млн грн виділено на виплату житлових субсидій та пільг, на страхові виплати виділено 2515,9 млн грн.

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Нагадаємо, в Україні пенсійні виплати здійснюються між 4 і 25 числом кожного місяця. Під час реєстрації пенсії визначається певна дата виплати, яка зазвичай залишається незмінною. Проте багато пенсіонерів виявляють бажання змінити дату отримання пенсії.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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