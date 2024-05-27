ПФ завершив виплати пенсій за травень — Finance.ua

ПФ завершив виплати пенсій за травень
24 травня Пенсійний фонд направив на виплати пенсійних виплат 60,9 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.
На виплату пенсій було спрямовано 60,9 млрд гривень. Загалом за травень було надано 826 тисяч послуг особам, що звернулись до Пенсійного фонду.
Читайте також
На 24 травня 2 970,5 млн грн виділено на виплату житлових субсидій та пільг, на страхові виплати виділено 2515,9 млн грн.
Як відбувається розрахунок пенсій у країнах Європи (аналогія з Україною)
Нагадаємо, в Україні пенсійні виплати здійснюються між 4 і 25 числом кожного місяця. Під час реєстрації пенсії визначається певна дата виплати, яка зазвичай залишається незмінною. Проте багато пенсіонерів виявляють бажання змінити дату отримання пенсії.
Поділитися новиною