Peugeot запровадить ChatGPT у голосовий помічник своїх авто — Finance.ua

Peugeot запровадить ChatGPT у голосовий помічник своїх авто Сьогодні 22:31 — Технології&Авто

Peugeot запровадить ChatGPT у голосовий помічник своїх авто

Peugeot планує використовувати ChatGPT для покращення голосового помічника у своїх автомобілях і мікроавтобусах.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву французького автовиробника.

«Ми запровадимо ChatGPT у всіх автомобілях, включно з новою моделлю е-3008, і невеликих комерційних автівках», — заявив Жером Мішерон, директор із планування продукту Peugeot.

Автовиробник запустить пілотну версію сервісу штучного інтелекту ChatGPT, який зможе підключатися до системи управління автомобілем і відповідати на велику кількість загальних запитань або тих, що пов’язані з навігацією. Нова функція буде впроваджена до автомобілів компанії 31 січня у Франції, Великій Британії, Німеччині, Італії та Іспанії.

Цього року французька компанія планує впроваджувати ChatGPT до голосового помічника своїх транспортних засобів на постійній основі.

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Окрім цього, в Peugeot заявили про запровадження нової восьмирічної гарантії на електричний кросовер е-3008, наразі її термін — два роки. У такий спосіб автовиробник прагне заохотити більше водіїв переходити на електромобілі.

Укрінформ За матеріалами:

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