Peugeot запровадить ChatGPT у голосовий помічник своїх авто — Finance.ua
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Peugeot запровадить ChatGPT у голосовий помічник своїх авто

Технології&Авто
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Peugeot запровадить ChatGPT у голосовий помічник своїх авто
Peugeot запровадить ChatGPT у голосовий помічник своїх авто
Peugeot планує використовувати ChatGPT для покращення голосового помічника у своїх автомобілях і мікроавтобусах.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву французького автовиробника.
«Ми запровадимо ChatGPT у всіх автомобілях, включно з новою моделлю е-3008, і невеликих комерційних автівках», — заявив Жером Мішерон, директор із планування продукту Peugeot.
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Автовиробник запустить пілотну версію сервісу штучного інтелекту ChatGPT, який зможе підключатися до системи управління автомобілем і відповідати на велику кількість загальних запитань або тих, що пов’язані з навігацією. Нова функція буде впроваджена до автомобілів компанії 31 січня у Франції, Великій Британії, Німеччині, Італії та Іспанії.
Цього року французька компанія планує впроваджувати ChatGPT до голосового помічника своїх транспортних засобів на постійній основі.
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Окрім цього, в Peugeot заявили про запровадження нової восьмирічної гарантії на електричний кросовер е-3008, наразі її термін — два роки. У такий спосіб автовиробник прагне заохотити більше водіїв переходити на електромобілі.
За матеріалами:
Укрінформ
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