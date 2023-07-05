Peugeot представили дешеві електричні велосипеди для міста (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Peugeot представили дешеві електричні велосипеди для міста (фото)

Технології&Авто
45
Peugeot Digital e-Bike
Peugeot Digital e-Bike, Фото: Peugeot Cycles
Peugeot Cycles представили нові електричні велосипеди для міста eBikes. Ці моделі вийдуть на ринок наприкінці 2023 — початку 2024 року.
Про це повідомили на сайті Carscoops.
Сімейство Peugeot eBikes представлено трьома моделями Digital: e-Bike, e-Longtail і e-Front Load. Всі вони призначені для міських поїздок, але сильно відрізняються одна від одної.
Футуристичний велосипед Digital e-Bike вирізняється незвичайним дизайном з V-подібною рамою. Ця модель розрахована на одну особу та пропонує мінімальний набір оснащення.
Digital e-Longtail отримав подовжену задню частину з двома сидіннями для дітей і підставками для ніг. Конструкція також дає змогу перевозити багаж.
Peugeot Digital e-Longtail
Peugeot Digital e-Longtail, Фото: Peugeot Cycles
Digital e-Front Load, як і e-Longtail підходить для сімейного використання, але платформа на подовженій передній колісній базі дає змогу перевозити до трьох дітей. Це найбільш вантажопідйомна модель у лінійці.
Peugeot Digital e-Front Load
Peugeot Digital e-Front Load, Фото: Peugeot Cycles
Усі велосипеди отримають протиугінну систему, сигналізацію, геолокацію, навігацію, прогноз погоди та статистику маршруту. Всі ці функції будуть доступні після з'єднання зі смартфоном за допомогою спеціального додатка.

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь!

За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.