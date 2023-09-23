Peugeot випустить новий седан із 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 173 к.с. (фото) — Finance.ua
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Peugeot випустить новий седан із 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 173 к.с. (фото)

Технології&Авто
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Peugeot випустить новий седан із 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 173 к.с. (фото)
Peugeot випустить новий седан із 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 173 к.с. (фото)
Компанія Peugeot оснастить седан Peugeot 408 для китайського ринку новим малолітражним мотором. Про це повідомляє видання Autohome.
Йдеться про виконання з 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 173 кінські сили, який Peugeot, ймовірно, запозичить у партнера — китайської компанії Dongfeng. У моторному «арсеналі» самого французького виробника такого двигуна поки що немає.
Що стосується трансмісії для цієї версії, то інформації про неї поки що немає. Актуальний 408-й оснащується класичним шестиступінчастим «автоматом» Aisin.
Якими будуть ціни на новий седан Peugeot 405, теж можна лише припускати. Актуальна модель коштує в Китаї від 95 700 юанів або 13 000 доларів США за поточним курсом.
Раніше Peugeot представила нове крос-купе, здатне проїжджати на електричній тязі до 700 кілометрів. Йдеться про модель Peugeot e-3008.
Як повідомлялось, новий крос-ліфтбек Peugeot 408 не зумів пройти лосиний тест на полігоні у 2023 році.
За матеріалами:
MMR
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