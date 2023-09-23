Peugeot випустить новий седан із 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 173 к.с. (фото) — Finance.ua

Peugeot випустить новий седан із 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 173 к.с. (фото) Сьогодні 03:34 — Технології&Авто

Peugeot випустить новий седан із 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 173 к.с. (фото)

Компанія Peugeot оснастить седан Peugeot 408 для китайського ринку новим малолітражним мотором. Про це повідомляє видання Autohome

Йдеться про виконання з 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 173 кінські сили, який Peugeot, ймовірно, запозичить у партнера — китайської компанії Dongfeng. У моторному «арсеналі» самого французького виробника такого двигуна поки що немає.

Що стосується трансмісії для цієї версії, то інформації про неї поки що немає. Актуальний 408-й оснащується класичним шестиступінчастим «автоматом» Aisin.

Якими будуть ціни на новий седан Peugeot 405, теж можна лише припускати. Актуальна модель коштує в Китаї від 95 700 юанів або 13 000 доларів США за поточним курсом.

Раніше Peugeot представила нове крос-купе, здатне проїжджати на електричній тязі до 700 кілометрів. Йдеться про модель Peugeot e-3008.

Як повідомлялось, новий крос-ліфтбек Peugeot 408 не зумів пройти лосиний тест на полігоні у 2023 році.

MMR За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.