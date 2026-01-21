Перший рік терміну: про що розповів Трамп Сьогодні 18:00

Перший рік терміну Трампа

Президент США Дональд Трамп дав розгорнуте інтерв’ю виданню NewsNation, де виправдовував свій перший рік повернення на посаду.

В інтерв’ю він розповів скорочення федеральної робочої сили, проблеми із правоохоронними органами щодо імміграції та своєї зацікавленості у придбанні Гренландії.

Про це пише NewsNation , ми вибрали основне.

Читайте також ЄС може ввести мита на 93 млрд євро проти США у відповідь на погрози Трампа

Під час зустрічі з ведучою Кеті Павліч, присвяченої річниці його другої інавгурації, Трамп торкнувся тем від економічної політики до зовнішніх загроз, виступаючи з кімнати Рузвельта про пріоритети своєї адміністрації на 2026 рік.

Звільнення федеральних службовців

Трамп заявив, що його адміністрація звільнила «сотні тисяч федеральних службовців» у рамках зусиль щодо переходу економіки від державних субсидій до зростання приватного сектору.

«Я ненавиджу звільняти людей, але ми звільнили сотні тисяч федеральних службовців, бо в нас було 10 людей, які виконували одну роботу», — сказав Трамп. Він додав, що ці працівники перейшли до приватного сектору, де вони заробляють «вдвічі чи втричі більше».

Трамп назвав скорочення необхідними для економічного зростання, заявивши, що державні робочі місця не сприяють його програмі «Зробимо Америку знову великою».

Про прагнення до Гренландії

Трамп захищав свої прагнення до Гренландії як імператив національної безпеки, а не як справу з нерухомості, посилаючись на стратегічне розташування території відносно росії та Китаю.

«Він розташований у такому місці, що це буквально надзвичайно важливо для національної безпеки», — сказав Трамп, зазначивши посилення військової активності росії та Китаю в регіоні.

Він пов’язав Гренландію зі своєю системою протиракетної оборони «золотий купол», описуючи її як відродження бачення колишнього президента Рональда Рейгана щодо комплексної протиракетної оборони.

«Ми будуємо золотий купол над країною», — сказав Трамп. «Наявність Гренландії робить цей золотий купол набагато ефективнішим».

Іран

Президент США висловив суворі попередження Ірану щодо погроз вбивством на його адресу, заявивши, що санкціонував повну відплату, якщо буде скоєно будь-який замах на його життя.

«У мене дуже чіткі інструкції. Що б не сталося, вони зітруть їх з лиця землі», — сказав Трамп.

Раніше Finance.ua писав , що активна та подекуди провокативна політика Дональда Трампа на міжнародній арені дедалі частіше має не лише геополітичні, а й відчутні економічні наслідки. Йдеться насамперед про вплив на енергетичні ринки, інфляцію та позиції долара США у світі. Про це йдеться у статті Finance.ua.

Низку законодавчих ініціатив Дональд Трамп, уже на посаді 47 президента США, об’єднав під символічною назвою «Великий Гарний закон» (Big Beautiful Bill), подаючи їх як ключові досягнення свого президентства. При цьому майже кожне зовнішньополітичне рішення він публічно пояснював «вищими інтересами Сполучених Штатів».

Окремі заяви та кроки Трампа супроводжувалися конкретними законодавчими ініціативами. Зокрема, 12 січня 2026 року до Конгресу США було внесено законопроєкт про «анексію Гренландії та надання їй статусу штату США» — ідею, яку президент неодноразово озвучував раніше.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.