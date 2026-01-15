Коли політика б’є по валюті: як рішення Трампа впливають на долар США Сьогодні 21:02 — Валюта

Коли політика б’є по валюті: як рішення Трампа впливають на долар США

Активна та подекуди провокативна політика Дональда Трампа на міжнародній арені дедалі частіше має не лише геополітичні, а й відчутні економічні наслідки. Йдеться насамперед про вплив на енергетичні ринки, інфляцію та позиції долара США у світі.

Низку законодавчих ініціатив Дональд Трамп, уже на посаді 47 президента США, об’єднав під символічною назвою «Великий Гарний закон» (Big Beautiful Bill), подаючи їх як ключові досягнення свого президентства. При цьому майже кожне зовнішньополітичне рішення він публічно пояснював «вищими інтересами Сполучених Штатів».

Окремі заяви та кроки Трампа супроводжувалися конкретними законодавчими ініціативами. Зокрема, 12 січня 2026 року до Конгресу США було внесено законопроєкт про «анексію Гренландії та надання їй статусу штату США» — ідею, яку президент неодноразово озвучував раніше.

Події у Венесуелі стали яскравим прикладом того, як геополітичні рішення можуть впливати на валютні ринки. Першою реакцією стало скорочення пропозиції нафти на світовому ринку — на тлі того, що Венесуела залишається одним із найбільших виробників нафти у світі. Це спровокувало зростання цін на енергоносії та посилило інфляційний тиск у глобальній економіці, зокрема й у США.

На початковому етапі зростання геополітичної напруженості традиційно підтримало долар як «валюту-притулок». Водночас у середньостроковій перспективі подорожчання нафти та посилення інфляції можуть зіграти проти американської валюти й призвести до її ослаблення.

Подібний сценарій, за оцінками експертів, можливий і у разі ескалації навколо Гренландії чи Ірану, про які Дональд Трамп уже публічно заявляв. Якщо ці анонси перейдуть у практичну площину, їхній вплив на світові ринки може бути не менш відчутним.

