Першу у світі комп’ютерну мишу продали з аукціону за рекордну суму — Finance.ua

Першу у світі комп’ютерну мишу продали з аукціону за рекордну суму Сьогодні 18:30 — Світ

Першу у світі комп’ютерну мишу продали з аукціону за рекордну суму

Одна з перших комп’ютерних мишей та набір клавіш для кодування, створені батьком комп’ютерних технологій Дугласом Енгельбартом, були продані на аукціоні за $ 178 936.

Як і дві попередні миші Енгельбарта, що пішли з молотка, ця була продана на аукціоні RRAuction у Бостоні. До слова, попередні екземпляри коштували значно дешевше — $ 45,935, тож цьогоріч аукціон встановив рекорд.

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Перші прототипи сучасних мишей використовувалися у культовій «Матері всіх демонстрацій» — у 1968 році у прямому ефірі Енгельбарт публічно презентував гаджет.

На початку 1970-х більша частина початкової команди Енгельбарта опинилася у Xerox PARC, де продовжувала дослідження взаємодії людини з комп’ютером і постійно вдосконалювала мишу. Під час екскурсії дослідницьким центром у 1979 році Стів Джобс побачив гаджет у дії. Вражений зручністю для користувача, він прагнув спростити та здешевити мишу — у кінцевому результаті вона мала під’єднуватися до комп’ютерів Apple.

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Згодом техногігант отримав ліцензію на патент миші Енгельбарта, за це компанія заплатила $ 40 000. Пізніше Джобс найняв дизайнерську фірму IDEO, щоб та провела рекламну кампанію девайсу серед потенційних споживачів.

Аукціонні експерти переконані, що раритетна спадщина Енгельбарта налічує всього декілька одиниць, а всі миші знаходяться у приватних колекціях. Очікувано, що до наступного аукціону їхня вартість знову зросте.

noworries За матеріалами:

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