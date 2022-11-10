Ferrari Шумахера продано за рекордні 15 мільйонів доларів на аукціоні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ferrari Шумахера продано за рекордні 15 мільйонів доларів на аукціоні

Фондовий ринок
255
Ferrari Шумахера продано за рекордні 15 мільйонів доларів на аукціоні
Ferrari Шумахера продано за рекордні 15 мільйонів доларів на аукціоні, Фото: sothebys.com
Ferrari, на якому легенда Формули-1 Міхаель Шумахер виграв титул чемпіона світу 2003 року, продали майже за 15 мільйонів доларів на аукціоні в Женеві в середу.
«Цей чудовий автомобіль став світовим рекордом для Формули-1 сучасної епохи», — сказав аукціоніст Sotheby’s після того, як автомобіль F2003-GA Chassis 229 пішов з молотка за 13 мільйонів швейцарських франків (13,2 мільйона доларів).
Пізніше аукціонний будинок повідомив, що з урахуванням податків і зборів остаточна ціна склала 14,6 млн франків (14,9 млн доларів).
Попередній рекорд належав ще одному Ferrari, керованому Шумахером, моделі F2001, проданої Sotheby’s у Нью-Йорку у 2017 році за 7,5 мільйона доларів.
Остаточна ціна, запропонована невідомим учасником торгів телефоном з Європи після більш ніж 40-хвилинних торгів, набагато перевершила очікування: аукціонний будинок перед продажем оцінив, що автомобіль коштуватиме до 9,5 мільйонів швейцарських франків.
Шумахер, якого не бачили на публіці з того часу, як він отримав серйозні травми внаслідок нещасного випадку на лижах у 2013 році, виграв на цьому автомобілі п’ять Гран-прі в сезоні 2003 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.