Ferrari Шумахера продано за рекордні 15 мільйонів доларів на аукціоні — Finance.ua

Ferrari Шумахера продано за рекордні 15 мільйонів доларів на аукціоні Сьогодні 18:32 — Фондовий ринок

Ferrari Шумахера продано за рекордні 15 мільйонів доларів на аукціоні, Фото: sothebys.com

Ferrari, на якому легенда Формули-1 Міхаель Шумахер виграв титул чемпіона світу 2003 року, продали майже за 15 мільйонів доларів на аукціоні в Женеві в середу.

«Цей чудовий автомобіль став світовим рекордом для Формули-1 сучасної епохи», — сказав аукціоніст Sotheby’s після того, як автомобіль F2003-GA Chassis 229 пішов з молотка за 13 мільйонів швейцарських франків (13,2 мільйона доларів).

Пізніше аукціонний будинок повідомив, що з урахуванням податків і зборів остаточна ціна склала 14,6 млн франків (14,9 млн доларів).

Попередній рекорд належав ще одному Ferrari, керованому Шумахером, моделі F2001, проданої Sotheby’s у Нью-Йорку у 2017 році за 7,5 мільйона доларів.

Остаточна ціна, запропонована невідомим учасником торгів телефоном з Європи після більш ніж 40-хвилинних торгів, набагато перевершила очікування: аукціонний будинок перед продажем оцінив, що автомобіль коштуватиме до 9,5 мільйонів швейцарських франків.

Шумахер, якого не бачили на публіці з того часу, як він отримав серйозні травми внаслідок нещасного випадку на лижах у 2013 році, виграв на цьому автомобілі п’ять Гран-прі в сезоні 2003 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.