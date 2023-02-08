Унікальний Bentley Bentayga продали на аукціоні за рекордну суму — Finance.ua

Унікальний Bentley Bentayga продали на аукціоні за рекордну суму
На аукціоні в межах Неаполітанського зимового винного фестивалю у Флориді продали перший в історії Bentley Bentayga EWB, створений на індивідуальне замовлення.
Про це повідомили на сайті фестивалю.
За розкішний кросовер із подовженою колісною базою виручили 1 млн доларів. Усі гроші підуть на потреби малозабезпечених дітей в окрузі Коллієр.
Bentley Bentayga EWB є розкішнішою версією кросовера та відрізняється від стандартної версії видовженої колісної бази. Проданий на аукціоні екземпляр оснащений опціональним пакетом Azure і був створений спеціально для винного фестивалю.
Кросовер пофарбований у три шари перламутрової фарби Snow Quarts. Для контрасту використовується чорне оздоблення, а зовнішній вигляд доповнюють 22-дюймові колісні диски.
Усередині Bentley Bentayga EWB прикрашений деталями з аметисту, які можна знайти по всьому салону, включаючи важіль перемикання передач і кишені дверей. У деяких місцях вишите зображення винограду.
Кросовер також отримав накладки на пороги Naples Winter Wine Festival і динаміки Naim. Крім цього, переможець аукціону отримує право брати участь у програмі Extraordinary Journey UK. Це включає переліт першим класом до Великобританії, де переможці вирушать на екскурсію по заводу Bentley в Крю, а потім відправляться в Шотландію, щоб відвідати Macallan Estate для дегустації віскі.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною