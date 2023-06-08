Перші 8 людей отримали компенсації за програмою єВідновлення — Finance.ua

Перші 8 людей отримали компенсації за програмою єВідновлення Сьогодні 18:30 — Особисті фінанси

Перші 8 людей отримали компенсації за програмою єВідновлення

Перші вісім українців вже отримують компенсацію для ремонту пошкодженого через війну житла за програмою державної допомоги «єВідновлення».

Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

«Сьогодні важливий день, тому що перші вісім людей вже отримують компенсацію за програмою «єВідновлення» через «Дію», — сказав урядовець.

Кубраков додав, що все ще продовжується робота над програмою компенсацій за повністю знищене внаслідок російського вторгнення житло.

«Вважаємо, що люди вже повинні починати отримувати компенсацію, щоб мати можливість збудувати нове житло», — додав віцепрем'єр.

Довідка Finance.ua:

уряд допрацював деталі програми «єВідновлення», яка дозволяє отримати компенсацію за пошкоджене житло. Тепер відповідну заяву можна буде подати без «Дії» або смартфона;

у межах державної програми «єВідновлення» громадяни можуть отримати компенсацію за пошкоджене внаслідок війни житло. Суму допомоги визначатиме спеціальна комісія, яка забезпечить обстеження майна і визначить суму компенсації у спеціальному чек-листі;

представники бізнесу, які займаються продажем будівельних матеріалів та наданням послуг з ремонту житла, вже також можуть підключитися до програми державної допомоги «єВідновлення».

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