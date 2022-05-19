Перереєстрація вживаних транспортних засобів буде доступна в «Дії» — Finance.ua

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Перереєстрація вживаних транспортних засобів буде доступна в «Дії»

Вчора 12:03Особисті фінанси
2548
Перереєстрація вживаних транспортних засобів буде доступна в «Дії»Перереєстрація вживаних транспортних засобів буде доступна в «Дії»
В Україні оформити перереєстрацію вживаного транспортного засобу відтепер можна буде в застосунку «Дія».
Про це на своїй сторніці у Facebook розповів заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.
Заступник міністра вже анонсував концептуальні кроки, які будуть здійснювати МВС України та ГСЦ найближчим часом для покращення роботи СЦ МВС у частині реєстрації/перереєстрації транспортного засобу як найбільш затребуваної послуги.
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Зазначається, що єдиною перепоною задля запровадження такої концепції поки що залишається експертний огляд (звірка номерних агрегатів).
На сьогодні триває погодження із зацікавленими сторонами проекту акту про виокремлення експертного дослідження з процедури фактичної реєстрації/перереєстрації ТЗ.
Майбутній алгоритм реєстрації/перереєстрації ТЗ:
  • укладаєте договір купівлі авто в телефоні через застосунок «Дія»;
  • договір автоматично надходить до сервера МВС, де авто проходить усі передбачені перевірки;
  • якщо перевірка пройшла успішно — електронний техпаспорт з’явився в телефоні покупця;
  • номерні знаки можна залишити на авто, або самостійно придбати у виробника.

Довідка Finance.ua:

  • менш ніж за півтора місяця дії пільгового розмитнення автомобілів, з 9 квітня по 15 травня, в Україну ввезено 76,5 тисячі старих транспортних засобів. Загальна сума податкових пільг за митні платежі склала 8,5 мільярда гривень;
  • Кабмін дозволив оформлювати у Центрах надання адміністративних послуг не тільки нові, але й уживані транспортні засоби.
До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно.

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За матеріалами: ТСН
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