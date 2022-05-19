Перереєстрація вживаних транспортних засобів буде доступна в «Дії» — Finance.ua

Перереєстрація вживаних транспортних засобів буде доступна в «Дії»

Вчора 12:03 — Особисті фінанси

Перереєстрація вживаних транспортних засобів буде доступна в «Дії»

В Україні оформити перереєстрацію вживаного транспортного засобу відтепер можна буде в застосунку «Дія».

Про це на своїй сторніці у Facebook розповів заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.

Заступник міністра вже анонсував концептуальні кроки, які будуть здійснювати МВС України та ГСЦ найближчим часом для покращення роботи СЦ МВС у частині реєстрації/перереєстрації транспортного засобу як найбільш затребуваної послуги.

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Зазначається, що єдиною перепоною задля запровадження такої концепції поки що залишається експертний огляд (звірка номерних агрегатів).

На сьогодні триває погодження із зацікавленими сторонами проекту акту про виокремлення експертного дослідження з процедури фактичної реєстрації/перереєстрації ТЗ.

Майбутній алгоритм реєстрації/перереєстрації ТЗ:

укладаєте договір купівлі авто в телефоні через застосунок «Дія»;

договір автоматично надходить до сервера МВС, де авто проходить усі передбачені перевірки;

якщо перевірка пройшла успішно — електронний техпаспорт з’явився в телефоні покупця;

номерні знаки можна залишити на авто, або самостійно придбати у виробника.

Довідка Finance.ua:

менш ніж за півтора місяця дії пільгового розмитнення автомобілів, з 9 квітня по 15 травня, в Україну ввезено 76,5 тисячі старих транспортних засобів. Загальна сума податкових пільг за митні платежі склала 8,5 мільярда гривень;

Кабмін дозволив оформлювати у Центрах надання адміністративних послуг не тільки нові, але й уживані транспортні засоби.



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