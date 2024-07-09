Пентагон заявив про продовження розробки нової ракети Sentinel — Finance.ua

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Пентагон заявив про продовження розробки нової ракети Sentinel

Технології&Авто
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Пентагон заявив про продовження розробки нової ракети Sentinel
Пентагон заявив про продовження розробки нової ракети Sentinel
Перевірку розробки ракети розпочали на тлі повідомлень про подорожчання проекту. На початку липня джерела розповіли Bloomberg, що вартість програми зі створення Sentinel зросла на 81% і становила $151 млрд.
Джерела Reuters заявили, що проект подорожчав до $160 млрд.
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У Пентагоні повідомили, що американське законодавство вимагає згортати роботи при перевищенні кошторису на 25%, але робить виняток для проектів особливо значущих для національної безпеки.
Перевірка робіт над створенням ракети Sentinel, яку провів заступник міністра оборони із закупівель та матеріально-технічного забезпечення Вільям Лаплант, підтвердила значущість програми для нацбезпеки, зазначили у відомстві.
Лаплант заявив про відсутність альтернатив проекту та назвав обґрунтованим зростання вартості робіт. За його словами, у Міноборони США повністю усвідомлюють масштаби витрат на нову міжконтинентальну ракету, але бачать ризики у відмові від модернізації.
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Заступник міністра також доручив Збройним силам реструктурувати програму та «забезпечити наявність відповідної структури управління для контролю витрат», уточнює РБК.
Sentinel — програма зі створення нової МБР з ядерною головною частиною, вона прийде на зміну LGM-30G Minuteman III, яка стоїть на озброєнні ВПС США з 1970 року. Виробник — корпорація Northrop Grumman. Планується, що Minuteman III буде повністю замінено Sentinel до середини 2030-х.
За інформацією Пентагону, загальні витрати на проект становитимуть майже $141 млрд. Ця сума на 81% більша за оцінки, прийняті в попередньому рішенні за програмою у вересні 2020 року.
За матеріалами:
УНН
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