Kongsberg відкрила у Норвегії новий завод з виробництва ракет — Finance.ua

Kongsberg відкрила у Норвегії новий завод з виробництва ракет Сьогодні 03:44 — Технології&Авто

Kongsberg відкрила у Норвегії новий завод з виробництва ракет

Норвезька оборонна компанія Kongsberg Gruppen відкрила новий завод з виробництва ракет у Конгсберзі. Тут компанія планує виробляти ракети NSM (Naval Strike Missile) та JSM (Joint Strike Missile).

На відкритті заводу були присутні представники уряду та країн, які є замовниками ракет NSM та JSM. Повідомляється, що завод надасть робочі місця близько 1200 людей.

Відкриття нового заводу було обумовлено зростаючим попитом на зброю з боку західних країн. На нього значною мірою вплинула повномасштабна війна, яку росія веде проти України, а також модернізація збройних сил Китаю. Союзники по НАТО займаються збільшенням власного виробництва зброї, боєприпасів і ракет, які частково постачатимуться Україні, а також будуть спрямовані на поповнення запасів та протидію новим загрозам.

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Взагалі рішення про будівництво заводу було прийнято ще у 2021 році, тобто до повномасштабного вторгнення росії на територію України. Проте Kongsberg вже тоді відчувала підвищений попит на свої ракети. Частково запити надходили від ВМС США, які обрали для свого флоту протикорабельну ракету Kongsberg Naval Strike Missile (NSM) з радіусом дії 250 км.

«Потім почалася війна росії проти України, і для нас не стало несподіванкою те, що попит збільшився», — заявив керівник підрозділу Kongsberg Defense & Aerospace Ейрік Лі.

«Інтерес до NSM і JSM зріс за останнє десятиліття, і зараз вони є провідними ударними ракетами п’ятого покоління в 13 країнах, в тому числі в Норвегії, країнах НАТО та інших близьких союзниках», — додав він.

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Цей об’єкт більше схожий на гігантську технічну лабораторію, ніж на військовий арсенал, і його будівництво обійшлося приблизно у $61 млн, причому майже третину суми вклав норвезький уряд. Ще близько $950 тис. вклав Європейський Союз. В одній блискучо-білій кімнаті 24 роботизовані руки допомагатимуть будувати протикорабельні ракети середньої дальності NSM, а її родичка, крилата ракета Joint Strike Missile вироблятиметься для винищувачів F-35.

Представники компанії говорять, що завод вироблятиме «кілька сотень ракет на рік», але не називають конкретну цифру. Також Ейрік Лі не сказав, на скільки збільшиться виробництво. Він тільки наголосив, що зростання буде «експоненціальним», і натякнув на амбітні плани на майбутнє. «Ми прагнемо збільшити наше виробництво, — сказав він. — Ми розглядаємо США та Австралію як альтернативи».

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