Alibaba протестує використання ракет для доставки посилок за годину в будь-яку точку світу — Finance.ua

Alibaba протестує використання ракет для доставки посилок за годину в будь-яку точку світу 12.04.2024, 00:25 — Технології&Авто

Alibaba протестує використання ракет для доставки посилок за годину в будь-яку точку світу

Китайський техногігант Alibaba повідомив про роботу над системою швидкого доставлення товарів по всьому світу за допомогою ракет.

Компанія співпрацює з розробником ракет Epoch Space, щоб протестувати технологію, яка дасть змогу за годину доставляти посилки в будь-яку точку Землі. Точних термінів початку тестування не називають.

Згідно з повідомленням South China Morning Post, Epoch Space надасть для доставки спускову вантажну кабіну на ракеті Yuanxingzhe 1. Діаметр кабіни 4 метри, а вантажопідйомність складе 10 метричних тонн.

Цікаво, що Yuanxingzhe 1 (YXZ-1) ще не здійснив перший політ, тому запуск служби навряд чи відбудеться найближчим часом.

Ракета на рідкому паливі з'єднана з конвеєрною стрічкою для завантаження невеликих посилок у вантажну кабіну. Як і ракети SpaceX, YXZ-1 призначена для багаторазового використання, і змодельована для посадки на кораблі в морі.

Поки що невідомо, скільки може коштувати такий сервіс, як швидко ракету можна буде завантажити перед стартом і наскільки доставка буде виправданою економічно. Але, як зазначили представники компанії, багато великих починань спочатку здаються жартом.

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