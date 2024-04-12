Alibaba протестує використання ракет для доставки посилок за годину в будь-яку точку світу — Finance.ua
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Alibaba протестує використання ракет для доставки посилок за годину в будь-яку точку світу

Технології&Авто
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Alibaba протестує використання ракет для доставки посилок за годину в будь-яку точку світу
Alibaba протестує використання ракет для доставки посилок за годину в будь-яку точку світу
Китайський техногігант Alibaba повідомив про роботу над системою швидкого доставлення товарів по всьому світу за допомогою ракет.
Компанія співпрацює з розробником ракет Epoch Space, щоб протестувати технологію, яка дасть змогу за годину доставляти посилки в будь-яку точку Землі. Точних термінів початку тестування не називають.
Згідно з повідомленням South China Morning Post, Epoch Space надасть для доставки спускову вантажну кабіну на ракеті Yuanxingzhe 1. Діаметр кабіни 4 метри, а вантажопідйомність складе 10 метричних тонн.
Цікаво, що Yuanxingzhe 1 (YXZ-1) ще не здійснив перший політ, тому запуск служби навряд чи відбудеться найближчим часом.
Ракета на рідкому паливі з'єднана з конвеєрною стрічкою для завантаження невеликих посилок у вантажну кабіну. Як і ракети SpaceX, YXZ-1 призначена для багаторазового використання, і змодельована для посадки на кораблі в морі.
Поки що невідомо, скільки може коштувати такий сервіс, як швидко ракету можна буде завантажити перед стартом і наскільки доставка буде виправданою економічно. Але, як зазначили представники компанії, багато великих починань спочатку здаються жартом.
За матеріалами:
newsyou.info
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