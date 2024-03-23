Скільки коштує один запуск ракети з Patriot — Finance.ua
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Скільки коштує один запуск ракети з Patriot

Казна та Політика
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Скільки коштує один запуск ракети з Patriot
Скільки коштує один запуск ракети з Patriot, Фото: mil.in.ua
Ветеран антитерористичної операції та керівник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут повідомив, що один запуск ракети з зенітного ракетного комплексу Patriot коштує від 3 до 5 млн доларів.
Про це Тарас Чмут розповів в інтерв'ю Militarnyi на YouTube.
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«Ви не уявляєте наскільки, дорога сучасна зброя з точки зору експлуатації. Купити — це ще пів біди, але один постріл Patriot, якщо я не помиляюсь, — від 3 до 5 мільйонів доларів», — зазначив експерт.
Він додає, одна відбита атака росіян дорівнює річному бюджету всіх волонтерських організацій — а це Patriot пустив всього 10 ракет.
«Питання, що зараз ми за це не платимо. А як почнемо платити, на цьому все закінчиться. Тому що таких грошей немає ні у нас, ні в більшості країн світу», — додав Чмут.
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Що відомо про Patriot

MIM-104 Patriot — американський зенітний ракетний комплекс, виробником якого є Raytheon Technologies. Назву ЗРК отримав від радара AN/MPQ-53 Patriot, який є серцевиною системи.
Patriot замінив системи Nike Hercules та MIM-23 Hawk як системи ППО високого та середнього рівня армії США, і відповідно тактичну систему ППО середнього рівня.
Крім того, Patriot тепер виконує головну функцію системи протиракетної оборони, що є його основною місією.
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За прогнозами, Patriot має працювати щонайменше до 2040 року.
Нагадаємо, Нідерланди вже приєдналися до коаліції безпілотників для України. У рамках коаліції Амстердам постачатиме Києву передові безпілотні технології та зміцнюватиме наступальний потенціал України у війні проти росії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Novyny.live
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