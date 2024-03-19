Падіння уламків дронів на Одещині призвело до збитків довкіллю на 31 мільйон гривень — Finance.ua

Падіння уламків дронів на Одещині призвело до збитків довкіллю на 31 мільйон гривень Сьогодні 21:33 — Казна та Політика

У ніч на 5 березня на Одещині сталася подія, яка призвела до серйозних збитків для довкілля та місцевих мешканців., пише nn.od.ua.

Падіння уламків збитих дронів призвело до пошкодження рекреаційного об'єкту, газогону та житлових будинків у приватному секторі.

Держінспекторами було встановлено, що понад 1,4 тисячі квадратних метрів земельних ділянок були засмічені металевими уламками та будівельними відходами.

Збитки, заподіяні цією подією, оцінюються у понад 31 мільйон гривень.

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