Падіння уламків дронів на Одещині призвело до збитків довкіллю на 31 мільйон гривень — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Падіння уламків дронів на Одещині призвело до збитків довкіллю на 31 мільйон гривень

Казна та Політика
33
У ніч на 5 березня на Одещині сталася подія, яка призвела до серйозних збитків для довкілля та місцевих мешканців., пише nn.od.ua.
Падіння уламків збитих дронів призвело до пошкодження рекреаційного об'єкту, газогону та житлових будинків у приватному секторі.
Держінспекторами було встановлено, що понад 1,4 тисячі квадратних метрів земельних ділянок були засмічені металевими уламками та будівельними відходами.
Збитки, заподіяні цією подією, оцінюються у понад 31 мільйон гривень.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.