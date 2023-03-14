Пенсійний фонд запровадив сплату добровільних внесків онлайн — Finance.ua

Пенсійний фонд запровадив сплату добровільних внесків онлайн Сьогодні 15:02 — Особисті фінанси

Пенсійний фонд запровадив сплату добровільних внесків онлайн

З 14 березня сплатити добровільні пенсійні внески можна на вебпорталі Пенсійного фонду України.

Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

Ощадбанк та Пенсійний фонд України спростили для українців механізм добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Відтепер всі охочі віком від 16 років можуть сплатити пенсійні внески за себе або на користь іншої людини у зручний спосіб — без відвідування державних та банківських установ», — сказано в повідомленні.

Як зазначається, реалізовано можливість сплати добровільних внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ

Для добровільної сплати внесків необхідно укласти договір з Пенсійним фондом України в електронній формі.

«Ощадбанк за технічної підтримки системи Portmone реалізував можливість сплати добровільних внесків за такими договорами картками платіжних систем Visa, Mastercard та Простір. Сплачені кошти надходять на окремий рахунок ПФУ, відкритий в Ощадбанку», — пояснили в банку.

Довідка Finance.ua

у 2022 році Рада ухвалила закон, який дозволяє здійснювати благодійні внески на виплату пенсій. Такі внески можуть бути можна робити на користь конкретної людини, яка вже отримує пенсію та має рахунок в Пенсійному фонді, або знеособлено;

Пенсійний фонд України за певних умов може переводити пенсії в Ощадбанк без відповідних заяв пенсіонерів;



у рамках індексації пенсій, яка стартувала 1 березня, виплати деяких українців зросли на 1500 грн. Українці, які ще не знають, на скільки збільшиться розмір їхніх пенсій у рамках березневої індексації, можуть самостійно перевірити результати перерахунку. Зробити це можна не виходячи з дому, тобто онлайн.

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