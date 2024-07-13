Пенсійний фонд виплачує одноразову допомогу Героям України та членам їх родин: як отримати — Finance.ua

Пенсійний фонд виплачує одноразову допомогу Героям України та членам їх родин: як отримати Сьогодні 20:17 — Особисті фінанси

Пенсійний фонд виплачує одноразову допомогу Героям України та членам їх родин: як отримати, Фото: dp.gov.ua

З 1 липня особам, яким присвоєно звання Герой України за визначний героїчний вчинок, або членам їх сімей, призначається та виплачується новий вид виплат.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Хто може отримати грошову винагороду

Деякі питання соціального захисту осіб, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранів війни та осіб, що працюють в спеціальних умовах. Даний вид виплати, який до цього часу належав до компетенції органів соціального захисту населення, передано до органів Фонду відповідно до постанови Уряду № 1396 від 27.12.2023

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Право на одноразову грошову винагороду мають:

особи, яким присвоєно звання Героя України з врученням ордена Золота зірка;

члени сім’ї особи, якій посмертно присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка;



члени сім’ї особи, якій присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка та за життя винагорода не була виплачена.



До членів сім’ї, які мають право на одноразову грошову винагороду, належать дружина/чоловік, діти, батьки.

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Куди звертатися за виплатою та які документи потрібні

Звернутися за виплатою до органу Пенсійного фонду можна одним із способів:

особисто до будь-якого сервісного центру ПФУ;

через портал електронних послуг ПФУ;



із використанням засобів поштового/електронного зв’язку.



Порядку виплати одноразової грошової винагороди особам, яким присвоєно звання Героя України за здійснення визначного героїчного вчинку, затвердженого Перелік документів, які подаються разом із заявою про виплату грошової допомоги, визначено пунктами 5. 6, затвердженого постановою Уряду від 26.02.2020 № 144.

Для отримання грошової винагороди Герой України подає заяву про виплату грошової винагороди із зазначенням номера банківського рахунка (за стандартом IBAN) в уповноваженому банку.

До заяви додаються копії таких документів:

документа про присвоєння звання Герой України із врученням ордена Золота Зірка;

паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та відомостей про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).



Для отримання грошової винагороди член сім’ї подає заяву про виплату грошової винагороди із зазначенням власного поточного рахунка в банківській установі. За малолітню чи неповнолітню дитину заяву подає її законний представник.

До заяви додаються копії:

паспорта громадянина України повнолітньої особи та ідентифікаційного коду;

свідоцтва про смерть Героя України;



документа про присвоєння звання Герой України із врученням (удостоєнням) ордена Золота Зірка;



свідоцтва про шлюб — для виплати грошової винагороди дружині (чоловікові);



свідоцтва про народження дитини, паспорта громадянина України (у разі наявності) — для виплати грошової винагороди дитині;



рішення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі їх створення), сільської, селищної ради або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дітьми Героя України) — для виплати грошової винагороди дитині Героя України;

свідоцтва про народження Героя України — для виплати грошової винагороди батькам загиблого (померлого).



Грошова винагорода виплачується у 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому присвоєно звання Герой України.

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