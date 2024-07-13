Пенсійний фонд виплачує одноразову допомогу Героям України та членам їх родин: як отримати — Finance.ua

Пенсійний фонд виплачує одноразову допомогу Героям України та членам їх родин: як отримати
З 1 липня особам, яким присвоєно звання Герой України за визначний героїчний вчинок, або членам їх сімей, призначається та виплачується новий вид виплат.
Про це повідомили у Пенсійному фонді України.
Хто може отримати грошову винагороду
Даний вид виплати, який до цього часу належав до компетенції органів соціального захисту населення, передано до органів Фонду відповідно до постанови Уряду № 1396 від 27.12.2023 Деякі питання соціального захисту осіб, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранів війни та осіб, що працюють в спеціальних умовах.
Право на одноразову грошову винагороду мають:
- особи, яким присвоєно звання Героя України з врученням ордена Золота зірка;
- члени сім’ї особи, якій посмертно присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка;
- члени сім’ї особи, якій присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка та за життя винагорода не була виплачена.
До членів сім’ї, які мають право на одноразову грошову винагороду, належать дружина/чоловік, діти, батьки.
Куди звертатися за виплатою та які документи потрібні
Звернутися за виплатою до органу Пенсійного фонду можна одним із способів:
- особисто до будь-якого сервісного центру ПФУ;
- через портал електронних послуг ПФУ;
- із використанням засобів поштового/електронного зв’язку.
Перелік документів, які подаються разом із заявою про виплату грошової допомоги, визначено пунктами 5. 6 Порядку виплати одноразової грошової винагороди особам, яким присвоєно звання Героя України за здійснення визначного героїчного вчинку, затвердженого постановою Уряду від 26.02.2020 № 144.
Для отримання грошової винагороди Герой України подає заяву про виплату грошової винагороди із зазначенням номера банківського рахунка (за стандартом IBAN) в уповноваженому банку.
До заяви додаються копії таких документів:
- документа про присвоєння звання Герой України із врученням ордена Золота Зірка;
- паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та відомостей про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).
Для отримання грошової винагороди член сім’ї подає заяву про виплату грошової винагороди із зазначенням власного поточного рахунка в банківській установі. За малолітню чи неповнолітню дитину заяву подає її законний представник.
До заяви додаються копії:
- паспорта громадянина України повнолітньої особи та ідентифікаційного коду;
- свідоцтва про смерть Героя України;
- документа про присвоєння звання Герой України із врученням (удостоєнням) ордена Золота Зірка;
- свідоцтва про шлюб — для виплати грошової винагороди дружині (чоловікові);
- свідоцтва про народження дитини, паспорта громадянина України (у разі наявності) — для виплати грошової винагороди дитині;
- рішення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі їх створення), сільської, селищної ради або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дітьми Героя України) — для виплати грошової винагороди дитині Героя України;
- свідоцтва про народження Героя України — для виплати грошової винагороди батькам загиблого (померлого).
Грошова винагорода виплачується у 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому присвоєно звання Герой України.
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