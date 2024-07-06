Компенсації за придбану вітчизняну сільгосптехніку: скільки отримали аграрії у травні — Finance.ua
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Компенсації за придбану вітчизняну сільгосптехніку: скільки отримали аграрії у травні

Аграрний ринок
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Компенсації за придбану вітчизняну сільгосптехніку: скільки отримали аграрії у травні
Компенсації за придбану вітчизняну сільгосптехніку: скільки отримали аграрії у травні
У червні аграріям нарахували за травень компенсації за придбану українську сільськогосподарську техніку на 18,6 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.
Перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що аграрії активно користуються державною підтримкою, яка повертає 25% вартості за придбану сільгосптехніку від українських виробників.
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Вже у травні на компенсацію подалося 93 агропідприємства та фермерських господарств.
«Ми сподіваємось, що завдяки відновленню цієї бюджетної програми, аграрії зможуть оновити свій парк техніки, а українське машинобудування отримає поштовх для розвитку, через стимулювання попиту на продукцію українських виробників», — відзначила Свириденко.
Найбільше заявок на компенсацію за придбану с/г техніку та обладнання за звітний період подали у наступних областях:
  • Черкаській — 13 (за 15 од.);
  • Полтавській — 21 (за 34 од.);
  • Тернопільській — 7 (за 7 од.);
  • Дніпропетровській — 6 (за 6 од.);
  • Житомирській — 5 (за 8 од.);
  • Кіровоградській — 5 (за 8 од.);
  • Сумській областях — 5 (за 7 од.).
Компенсації за придбану вітчизняну сільгосптехніку: скільки отримали аграрії у травні
Загалом за два місяці дії програми сільгосппідприємства придбали 130 одиниць техніки та обладнання українського виробництва на суму 90,4 млн грн.
За матеріалами:
Finance.ua
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