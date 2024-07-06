Компенсації за придбану вітчизняну сільгосптехніку: скільки отримали аграрії у травні — Finance.ua

Компенсації за придбану вітчизняну сільгосптехніку: скільки отримали аграрії у травні Сьогодні 05:11 — Аграрний ринок

Компенсації за придбану вітчизняну сільгосптехніку: скільки отримали аграрії у травні

У червні аграріям нарахували за травень компенсації за придбану українську сільськогосподарську техніку на 18,6 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що аграрії активно користуються державною підтримкою, яка повертає 25% вартості за придбану сільгосптехніку від українських виробників.

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Вже у травні на компенсацію подалося 93 агропідприємства та фермерських господарств.

«Ми сподіваємось, що завдяки відновленню цієї бюджетної програми, аграрії зможуть оновити свій парк техніки, а українське машинобудування отримає поштовх для розвитку, через стимулювання попиту на продукцію українських виробників», — відзначила Свириденко.

Найбільше заявок на компенсацію за придбану с/г техніку та обладнання за звітний період подали у наступних областях:

Черкаській — 13 (за 15 од.);

Полтавській — 21 (за 34 од.);

Тернопільській — 7 (за 7 од.);

Дніпропетровській — 6 (за 6 од.);

Житомирській — 5 (за 8 од.);

Кіровоградській — 5 (за 8 од.);

Сумській областях — 5 (за 7 од.).

Загалом за два місяці дії програми сільгосппідприємства придбали 130 одиниць техніки та обладнання українського виробництва на суму 90,4 млн грн.

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