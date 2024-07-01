З 1 липня запрацюють деякі зміни з орендної плати за землю — Finance.ua

З 1 липня запрацюють деякі зміни з орендної плати за землю Сьогодні 21:30 — Нерухомість

З 1 липня запрацюють деякі зміни з орендної плати за землю

З 1 липня 2024 року набирає чинність Закон України від 09.05.2024 № 3706-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей експорту окремих видів товарів у період дії воєнного стану».

Про це нагадали у Державній прикордонній службі України.

Що змінюється? Цим законом п. 288.5 ПКУ доповнено новим пп. 288.5.6, згідно з яким розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу для акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, 100% акцій (часток) у статутному капіталі якого належать державі, яке утворилося шляхом перетворення державного підприємства і є його правонаступником, за землі сільськогосподарського призначення, передані в оренду відповідно до ст. 120−1 ЗКУ, — не менше 12% нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а якщо нормативну грошову оцінку земельної ділянки не проведено — не менше 12% нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або області.

При цьому з Кодексу виключений п. 288.6, відповідно до якого плата за суборенду земельних ділянок не могла перевищувати орендної плати.

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