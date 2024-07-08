Як отримати компенсацію за вибиті вікна — інструкція ЛУН Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Як отримати компенсацію за вибиті вікна — інструкція ЛУН

Експерти ЛУН розповіли про декілька способів, як компенсувати збитки, нанесені вашій домівці під час чергового терористичного акту з боку ворога.

Заявка у Дію. Сфотографуйте пошкодження та завантажте їх в Дію. Для цього необхідно зайти в розділ єВідновлення і заповнити там усі необхідні пункти. У тому ж розділі треба натиснути на функцію «Подати заяву про виплату».

Заяву може подати власник або співвласник майна. Якщо ви орендуєте житло, попросіть це зробити власників квартири.

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Поліція вже зафіксувала пошкодження. Їх підтвердить місцева комісія і гроші будуть зараховані на вашу картку. Відкрийте її у вашому банку. Деякі банки дозволяють відкрити їх онлайн у додатку.

10 000 грн від Києва. В деяких містах діють подібні програми. Київ дає одноразову виплату. Заяву на неї подаєте в управлінні соцзахисту району. Подати заявку може лише власник квартири.

Програма «3 ремонтом допоможуть». У міста є обмежений бюджет на ремонт. Пенсіонери, люди з інвалідністю та багатодітні родини. Для цього треба звернутись додатково до Червоного хреста.

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Допомога до 10 000 грн від депутатів. Цей бюджет доволі лімітований, але варто запитати в громадській приймальні депутата вашого району. Сума виплати від 3700 до 10 000 грн

Швидко заклеїти вікна. Зазвичай, на місці вже присутні активісти, що допомагають прибрати пошкодження. Запитайте в них про можливість заклеїти плівкою чи закрити фанерою вікна.

Нагадаємо, 8 липня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Унаслідок влучань ворожих ракет на Київщині, у Кривому Розі, Покровську, Дніпрі і Києві загинули майже 20 людей, близько сотні — поранено.

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