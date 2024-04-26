Пенсійний фонд скоротив виплату пенсій за останні місяць — Finance.ua

Пенсійний фонд скоротив виплату пенсій за останні місяць
25 квітня завершено фінансування пенсій за квітень 2024 року. На пенсійні виплати спрямовано 60,5 млрд гривень.
Про це повідомляє прес-служа ПФУ.
ПФУ скоротив фінансування пенсій на 2,6%, оскільки у березні на пенсії було направлено 62,1 млрд гривень.
Нагадаємо, розмір мінімальної пенсії, по суті, є розміром прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2024 році цей показник збільшили з 2 093 грн до 2 361 грн.
Як нагадують у Пенсійному фонді, індексація проводиться для цивільних, військових пенсіонерів, чорнобильців, осіб, що отримують страхові виплати та спеціальні пенсії.
Довідка Finance.ua:
- Станом на 1 квітня 2024 року середня пенсія в Україні склала 5743,3 грн — це 147,3 дол. Проти аналогічного періоду минулого року середня пенсійна виплата збільшилась на 9,6% (+505 грн). Проте пенсіонери можуть стати першими жертвами гіперінфляції та бюджетної кризи, якщо держава не вдасться до ефективних заходів в економіці та соціальній політиці. Про це написав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в Telegram.
- за даними ПФУ, середній розмір пенсії за квартал зріс на 505,02 грн або на 9,6% до 5 743,27 грн. Кількість пенсіонерів за останні три місяці скоротилася на 361 832 особи до 10 154 705.
Мінімальна зарплата та пенсія у 2024 році
Поділитися новиною