Пенсійний фонд скоротив виплату пенсій за останні місяць — Finance.ua

Пенсійний фонд скоротив виплату пенсій за останні місяць Сьогодні 13:30 — Казна та Політика

Пенсійний фонд скоротив виплату пенсій за останні місяць

25 квітня завершено фінансування пенсій за квітень 2024 року. На пенсійні виплати спрямовано 60,5 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служа ПФУ

ПФУ скоротив фінансування пенсій на 2,6%, оскільки у березні на пенсії було направлено 62,1 млрд гривень.

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Нагадаємо, розмір мінімальної пенсії, по суті, є розміром прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2024 році цей показник збільшили з 2 093 грн до 2 361 грн.

Як нагадують у Пенсійному фонді, індексація проводиться для цивільних, військових пенсіонерів, чорнобильців, осіб, що отримують страхові виплати та спеціальні пенсії.

Довідка Finance.ua:

Станом на 1 квітня 2024 року середня пенсія в Україні склала 5743,3 грн — це 147,3 дол. Проти аналогічного періоду минулого року середня пенсійна виплата збільшилась на 9,6% (+505 грн). Проте пенсіонери можуть стати першими жертвами гіперінфляції та бюджетної кризи, якщо держава не вдасться до ефективних заходів в економіці та соціальній політиці. Про це написав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в Telegram.

за даними ПФУ, середній розмір пенсії за квартал зріс на 505,02 грн або на 9,6% до 5 743,27 грн. Кількість пенсіонерів за останні три місяці скоротилася на 361 832 особи до 10 154 705.

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