Пенсійне страхування: в Україні спростили механізм добровільних внесків — Finance.ua

Пенсійне страхування: в Україні спростили механізм добровільних внесків Сьогодні 11:01 — Казна та Політика

Пенсійне страхування: в Україні спростили механізм добровільних внесків

В Україні спростили механізм добровільних страхових внесків до пенсійної системи шляхом запровадження цифрових інструментів.

Про це розповіла міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

«В Україні ухвалено закон (№ 2734-IX від 04.11.2022 р. „Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення механізму участі у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні“. — Ред.), який спрощує механізм підтримки існуючої солідарної пенсійної системи завдяки добровільним внескам. Наразі вже розроблена низка підзаконних актів, які дають нам змогу повноцінно стартувати із реалізацією цих ініціатив. Сьогодні ми представляємо цифровий інструмент, який дозволяє в прозорий простий спосіб здійснювати добровільні страхові внески для збільшення або власних пенсійний виплат у майбутньому, або для адресної підтримки пенсіонерів», — сказала міністр.

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За інформацією Жолнович, наразі здійснити добровільний внесок у пенсійну систему можна на Порталі електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ).

Всі українці, незалежно від місця перебування, наявності офіційної чи неофіційної роботи, можуть зареєструватися на порталі, пройти первинну верифікацію, і вже у власному кабінеті скористатися можливістю укласти договір із ПФУ про надання відповідних послуг.

«Договір укладається в електронній формі на Порталі електронних послуг Пенсійного фонду України шляхом приєднання до типового договору про добровільну сплату страхових внесків. У нас вже існує система, яка дозволяє „докупити“ страховий стаж, але той механізм доволі складний і розрахований в більшості на людей, які вже набули пенсійного віку і їм не вистачає для нарахування пенсії кількох місяців страхового стажу. Новий механізм дозволяє заздалегідь збільшити майбутню пенсію шляхом добровільного внеску. І дуже важливо, що він простий, максимально зручний і, я впевнена, стане популярним», — підкреслила міністр.

Вона зазначила, що кожні 100 грн добровільного внеску сьогодні фактично збільшують заробітну плату, яка буде в подальшому врахована для призначення пенсії, майже на 455 грн.

«Не секрет, що роботодавці не завжди зацікавлені збільшувати страховий внесок за найманих працівників. Тому ми вирішили надати таку можливість самим працівникам. Ми не питаємо, як і де він заробляє ці гроші, але якщо він бажає допомогти собі отримати гідну пенсію у майбутньому, або підтримати вже існуючих пенсіонерів, перерахувавши кошти адресно комусь із них, ми даємо таку можливість», — сказала Жолнович.

Укрінформ За матеріалами:

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