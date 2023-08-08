PayPal запускає власний стейблкоїн PYUSD — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

PayPal запускає власний стейблкоїн PYUSD

Криптовалюта
65
PayPal запускає власний стейблкоїн PYUSD
PayPal запускає власний стейблкоїн PYUSD
Фінансова технологічна компанія PayPal запускає власний стейблкоїн PayPal USD (PYUSD) для платежів та переказів, він випускається Paxos Trust Co.
Про це пише Bloomberg.
Спочатку монета буде доступною лише для клієнтів PayPal у США.
Стейблкоїн PYUSD повністю забезпечений депозитами у доларах США, короткостроковими казначейськими облігаціями та аналогічними грошовими еквівалентами. Він привʼязаний до долара та буде доступний для клієнтів PayPal у США.
Читайте також
За допомогою PYUSD головний виконавчий директор Ден Шульман прагне зміцнити домінуюче становище PayPal у галузі цифрових платежів, спираючись на технологію, яка забезпечує миттєві та дешевші перекази без центрального посередника.
«Згодом передбачається, що це стане частиною загальної платіжної інфраструктури», — сказав в інтервʼю Шульман.
Місце для вашої реклами
PYUSD призначений для обміну на долари у будь-який час, а також може бути обміняний на інші криптовалюти, доступні в мережі PayPal. Його можна використовувати для оплати покупок, і незабаром він буде доступний у популярному платіжному додатку PayPal Venmo. Користувачі зможуть відправляти свої токени між PayPal і гаманцем Venmo.
Читайте також
Монета також може бути переміщена до сумісних сторонніх гаманців за межами мережі PayPal.
Спочатку PayPal очікує, що PYUSD буде використовуватися в основному в секторах криптовалюти та web3, наприклад, для торгівлі іншими цифровими токенами та внутрішньоігрових платежів, а потім поступово набуде поширення в таких галузях, як грошові перекази та мікроплатежі.

Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.