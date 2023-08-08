PayPal запускає власний стейблкоїн PYUSD — Finance.ua

PayPal запускає власний стейблкоїн PYUSD Сьогодні 09:45 — Криптовалюта

PayPal запускає власний стейблкоїн PYUSD

Фінансова технологічна компанія PayPal запускає власний стейблкоїн PayPal USD (PYUSD) для платежів та переказів, він випускається Paxos Trust Co.

Про це пише Bloomberg.

Спочатку монета буде доступною лише для клієнтів PayPal у США.

Стейблкоїн PYUSD повністю забезпечений депозитами у доларах США, короткостроковими казначейськими облігаціями та аналогічними грошовими еквівалентами. Він привʼязаний до долара та буде доступний для клієнтів PayPal у США.

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За допомогою PYUSD головний виконавчий директор Ден Шульман прагне зміцнити домінуюче становище PayPal у галузі цифрових платежів, спираючись на технологію, яка забезпечує миттєві та дешевші перекази без центрального посередника.

«Згодом передбачається, що це стане частиною загальної платіжної інфраструктури», — сказав в інтервʼю Шульман.

PYUSD призначений для обміну на долари у будь-який час, а також може бути обміняний на інші криптовалюти, доступні в мережі PayPal. Його можна використовувати для оплати покупок, і незабаром він буде доступний у популярному платіжному додатку PayPal Venmo. Користувачі зможуть відправляти свої токени між PayPal і гаманцем Venmo.

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Монета також може бути переміщена до сумісних сторонніх гаманців за межами мережі PayPal.

Спочатку PayPal очікує, що PYUSD буде використовуватися в основному в секторах криптовалюти та web3, наприклад, для торгівлі іншими цифровими токенами та внутрішньоігрових платежів, а потім поступово набуде поширення в таких галузях, як грошові перекази та мікроплатежі.

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