Клієнти PayPal володіють криптовалютою майже на мільярд доларів: найпопулярніші монети — Finance.ua

Клієнти PayPal володіють криптовалютою майже на мільярд доларів: найпопулярніші монети Сьогодні 02:15 — Криптовалюта

Клієнти PayPal володіють криптовалютою майже на мільярд доларів: найпопулярніші монети

Електронна платіжна система PayPal стала дуже популярною серед власників криптовалюти. Клієнти з цієї категорії майже досягли важливого рівня.

Згідно з останніми даними від американського регулятора, клієнти PayPal придбали криптовалюти на 943 мільйони доларів. Серед найпопулярніших цифрових монет Bitcoin та Ethereum.

Наразі на рахунках PayPal зберігають Bitcoin вартістю у 499 мільйонів доларів. Частка Ethereum — другої за популярністю цифрової монети у світі - становить 362 мільйони доларів США.

Інші криптовалюти, якими володіють клієнти компанії PayPal, оцінюють у 82 мільйони доларів. Цікаво, що наприкінці 2022 року ці показники зупинилися на таких рівнях:

загальна сума криптоактивів у PayPal становила 604 мільйони доларів;

вартість Bitcoin оцінили у 291 мільйон доларів;

ще 250 мільйонів доларів припадає на Ethereum;

частка інших цифрових монет складала 63 мільйони доларів.

Згідно з офіційною політикою PayPal, криптовалюти клієнтів компанії не зберігають безпосередньо на своїх гаманцях. Для цього вони звертаються до сторонніх постачальників необхідних послуг.

Телеканал 24 За матеріалами:

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