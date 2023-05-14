Клієнти PayPal володіють криптовалютою майже на мільярд доларів: найпопулярніші монети — Finance.ua

Клієнти PayPal володіють криптовалютою майже на мільярд доларів: найпопулярніші монети
Електронна платіжна система PayPal стала дуже популярною серед власників криптовалюти. Клієнти з цієї категорії майже досягли важливого рівня.
Про це повідомляє Комісія з цінних паперів та бірж США.
Згідно з останніми даними від американського регулятора, клієнти PayPal придбали криптовалюти на 943 мільйони доларів. Серед найпопулярніших цифрових монет Bitcoin та Ethereum.
Наразі на рахунках PayPal зберігають Bitcoin вартістю у 499 мільйонів доларів. Частка Ethereum — другої за популярністю цифрової монети у світі - становить 362 мільйони доларів США.
Інші криптовалюти, якими володіють клієнти компанії PayPal, оцінюють у 82 мільйони доларів. Цікаво, що наприкінці 2022 року ці показники зупинилися на таких рівнях:
- загальна сума криптоактивів у PayPal становила 604 мільйони доларів;
- вартість Bitcoin оцінили у 291 мільйон доларів;
- ще 250 мільйонів доларів припадає на Ethereum;
- частка інших цифрових монет складала 63 мільйони доларів.
Згідно з офіційною політикою PayPal, криптовалюти клієнтів компанії не зберігають безпосередньо на своїх гаманцях. Для цього вони звертаються до сторонніх постачальників необхідних послуг.
Курс криптовалют до долара 💸
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