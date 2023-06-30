Розробники PayPal запустили криптовалютний аналог SWIFT — Finance.ua

Розробники PayPal запустили криптовалютний аналог SWIFT Сьогодні 23:52 — Криптовалюта

Розробники PayPal запустили криптовалютний аналог SWIFT

Фінтех-стартап Six Clovers, заснований розробниками PayPal, запустив мережу Versal на блокчейні Sui.

Про це пише The Block.

Versal поєднує блокчейн-технології з фіатними інфраструктурами, дає змогу проводити швидші та безпечніші міжнародні платежі. Six Clovers API дозволяє інтегрувати мережу Versal у стеки, проводячи платежі у криптовалюті та CBDC у режимі реального часу.

За словами глави Six Clovers Джима Нгуєна, Versal скоротить розриви між сферами Web2 і Web3, «абстрагуючи блокчейн і роблячи інфраструктуру невидимою для клієнтів».

Подібно до системи проведення платежів через SWIFT у традиційних фінансах, Versal надасть користувачам сучасну платіжну інфраструктуру, зберігаючи дотримання нормативних вимог і конфіденційність транзакцій. Однак, на відміну від класичної системи, дане рішення працює в цілодобовому режимі та без посередників.

Адміністратор проекту Sui Foundation Грег Сіоруніс розповів, що Versal зможе безперешкодно інтегрувати блокчейн-платежі у корпоративні додатки. Ба більше, блокчейн пропонує нескінченну масштабованість, яка «ідеально підходить для платіжної мережі Web3 наступного покоління».

Нагадаємо — торік восени SWIFT почала вивчати способи застосування блокчейну для свого сервісу. У межах експерименту з фінтех-компаніями Symbiont, Vanguard, Northern Trust і Citigroup, SWIFT перевірила функціонал блокчейну під час інформування про важливі корпоративні події на кшталт виплат дивідендів.

Через кілька місяців банки з усього світу почали тестувати передачу цифрових нацвалют через SWIFT. В експерименті брали участь французький BNP Paribas, італійський Intesa Sanpaolo, британський Standard Chartered (STAN), а також ЦБ Франції та Сінгапуру. Проект вже завершив першу стадію тестування, наступний крок — оцінити торговельне фінансування і розрахунки за цінними паперами.

noworries За матеріалами:

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