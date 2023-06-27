На тлі зростання базових ставок Bitcoin може подорожчати у 3 рази, — криптоаналітик Сьогодні 03:33 — Криптовалюта

На тлі зростання базових ставок Bitcoin може подорожчати у 3 рази, — криптоаналітик

Засновник хедж-фонду Eclectica Asset Management вважає, що зростання базових ставок у найбільших країнах світу призведе до погіршення макроекономічних умов, а це буде сприятливо для Bitcoin.

Х’ю Хендрі впевнений: Bitcoin стане одним із найкращих активів для вкладень у разі проблем з економікою. Зараз капіталізація першої криптовалюти становить $595 млрд і, як вважає Хендрі, показник може збільшитися втричі.

«Коли ви збільшуєте базову ставку до 5% у Великій Британії, ефективна ставка становить близько 20%. І це ламає багато процесів в економіці», — пояснює Хендрі.

«Зростання ціни для золота це занадто складно, адже капіталізація становить $13 трлн. Якщо золото потроїться, його капіталізація зрівняється з усім американським ринком акцій. Я прожив довго і бачив всілякого безумства, але не можу такого уявити. Тому золото, найімовірніше, збереже свою ціну.

Капіталізація Bitcoin — половина трильйона. І Bitcoin вже увійшов у світ капіталу як альтернативний актив. Тобто як альтернатива комерційній нерухомості, приватним компаніям, золоту тощо. А обсяг цього ринку становить $100 трлн. Тож Bitcoin може легко потроїти свою капіталізацію і досягти $1,5 трлн. І це буде лише половина від капіталізації Apple", — вважає Хендрі.

Інвестор впевнений, що перша криптовалюта , найімовірніше, виграватиме від тиску американських регуляторів на інші криптоактиви, оскільки тільки Bitcoin поки що був офіційно визнаний товаром, а не цінним папером.

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