На тлі зростання базових ставок Bitcoin може подорожчати у 3 рази, — криптоаналітик — Finance.ua
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На тлі зростання базових ставок Bitcoin може подорожчати у 3 рази, — криптоаналітик

Криптовалюта
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На тлі зростання базових ставок Bitcoin може подорожчати у 3 рази, — криптоаналітик
На тлі зростання базових ставок Bitcoin може подорожчати у 3 рази, — криптоаналітик
Засновник хедж-фонду Eclectica Asset Management вважає, що зростання базових ставок у найбільших країнах світу призведе до погіршення макроекономічних умов, а це буде сприятливо для Bitcoin.
Х’ю Хендрі впевнений: Bitcoin стане одним із найкращих активів для вкладень у разі проблем з економікою. Зараз капіталізація першої криптовалюти становить $595 млрд і, як вважає Хендрі, показник може збільшитися втричі.

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«Коли ви збільшуєте базову ставку до 5% у Великій Британії, ефективна ставка становить близько 20%. І це ламає багато процесів в економіці», — пояснює Хендрі.
«Зростання ціни для золота це занадто складно, адже капіталізація становить $13 трлн. Якщо золото потроїться, його капіталізація зрівняється з усім американським ринком акцій. Я прожив довго і бачив всілякого безумства, але не можу такого уявити. Тому золото, найімовірніше, збереже свою ціну.
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Капіталізація Bitcoin — половина трильйона. І Bitcoin вже увійшов у світ капіталу як альтернативний актив. Тобто як альтернатива комерційній нерухомості, приватним компаніям, золоту тощо. А обсяг цього ринку становить $100 трлн. Тож Bitcoin може легко потроїти свою капіталізацію і досягти $1,5 трлн. І це буде лише половина від капіталізації Apple", — вважає Хендрі.
Інвестор впевнений, що перша криптовалюта, найімовірніше, виграватиме від тиску американських регуляторів на інші криптоактиви, оскільки тільки Bitcoin поки що був офіційно визнаний товаром, а не цінним папером.
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