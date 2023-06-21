Bitcoin подолає позначку в $500 000 завдяки світовій кризі — експерт — Finance.ua

Bitcoin подолає позначку в $500 000 завдяки світовій кризі — експерт Сьогодні 07:11 — Криптовалюта

Bitcoin подолає позначку в $500 000 завдяки світовій кризі — експерт

Мільярдер і засновник Galaxy Digital Майк Новограц поділився своєю точкою зору з приводу майбутнього Bitcoin на фоні економічних подій. Виступаючи на саміті, організованому агентством Bloomberg, Новограц заявив, що у близькому майбутньому Bitcoin досягне $500 000.

Новограц порівняв падіння криптовалют із катастрофою банку Lehman Brothers під час фінансової кризи 2008−2009 років. За словами аналітика, наглядові відомства матимуть змогу забезпечити безпеку інвесторів, якщо криптоіндустрія буде легалізована.

Наразі у регуляторів недостатньо важелів для контролю за переміщенням коштів у цифрових валютах.

Читайте також Криптовалютні експерти назвали Bitcoin ефективнішим за золото

«Я не знаю, що SEC повинна була зробити або могла б зробити, але вона нічого не вдіяла для захисту роздрібних інвесторів», — наголосив Новограц.

Гендиректор Galaxy Digital, як і раніше, поділяє думку тих експертів, які прогнозують довгострокове зростання Bitcoin. Майк Новограц дотримується думки, що ВТС може допомогти людям зберігати свої багатства у період інфляції, яка, за словами мільярдера, продовжить зростати.

Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

noworries За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.