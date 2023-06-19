Криптовалютні експерти назвали Bitcoin ефективнішим за золото — Finance.ua

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Криптовалютні експерти назвали Bitcoin ефективнішим за золото

Криптовалюта
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Криптовалютні експерти назвали Bitcoin ефективнішим за золото
Криптовалютні експерти назвали Bitcoin ефективнішим за золото
Аналітична компанія Glassnode порівняла актуальні ціни Bitcoin та золота. Наразі спотова ціна одного ВТС еквівалентна 13,3 унції цінного металу — це на 46% більше у порівнянні з початком року.
Дані свідчать про те, що BTC, як і раніше, вважається ефективним засобом збереження вартості, попри поточну волатильність його курсу.
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З початку 2023 року вартість Bitcoin зросла на 51,6%. Для порівняння, ціни на золото за звітний період часу зросли лише на 6,2%. Наразі золото торгується по $1940 за унцію, що на 5% нижче від історичного максимуму. Зазначимо, що у середини квітня метал можна було придбати у межах $2040 за унцію.
Аналітики Glassnode додали, що з моменту свого історичного максимуму $69 000 (у листопаді 2021 року) Bitcoin втратив 63,7% своєї вартості. А проте, вважають експерти, і флагманська криптовалюта, і золото залишаються чудовими засобами збереження вартості. Їх розрізняє лише те, що золото демонструє повільну й стабільнішу динаміку, а інвестиції в BTC радше нагадують «катання на «американських гірках».

Курс криптовалют до долара 💸

За матеріалами:
noworries
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