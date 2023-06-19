Криптовалютні експерти назвали Bitcoin ефективнішим за золото — Finance.ua

Криптовалютні експерти назвали Bitcoin ефективнішим за золото Сьогодні 05:30 — Криптовалюта

Криптовалютні експерти назвали Bitcoin ефективнішим за золото

Аналітична компанія Glassnode порівняла актуальні ціни Bitcoin та золота. Наразі спотова ціна одного ВТС еквівалентна 13,3 унції цінного металу — це на 46% більше у порівнянні з початком року.

Дані свідчать про те, що BTC , як і раніше, вважається ефективним засобом збереження вартості, попри поточну волатильність його курсу.

З початку 2023 року вартість Bitcoin зросла на 51,6%. Для порівняння, ціни на золото за звітний період часу зросли лише на 6,2%. Наразі золото торгується по $1940 за унцію, що на 5% нижче від історичного максимуму. Зазначимо, що у середини квітня метал можна було придбати у межах $2040 за унцію.

Аналітики Glassnode додали, що з моменту свого історичного максимуму $69 000 (у листопаді 2021 року) Bitcoin втратив 63,7% своєї вартості. А проте, вважають експерти, і флагманська криптовалюта , і золото залишаються чудовими засобами збереження вартості. Їх розрізняє лише те, що золото демонструє повільну й стабільнішу динаміку, а інвестиції в BTC радше нагадують «катання на «американських гірках».

noworries За матеріалами:

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